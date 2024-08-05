Kızılırmak Nehri'nde akıntıya kapılarak öldü

Kırşehir'in Kaman ilçesine bağlı İkizler köyünde dün öğle saatlerinde boğulma vakası meydana geldi.

İddiaya göre; Kahramanmaraş'tan arkadaşını ziyarete gelen 47 yaşındaki Cemil Özdemir, Kızılırmak Nehri'nde serinlemek istedi ve suya girdi.

Kısa bir süre sonra akıntıya kapılan Özdemir, gözden kayboldu. Arkadaşının ihbarıyla olay yerine AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken, ekiplerin 1 saatlik çalışması sonucu Özdemir'in cansız bedeni sudan çıkarıldı.

Özdemir'in cansız bedeni otopsi için Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.