Kızıltepe Tapu Müdürlüğü

Yayın Tarihi: 31 Temmuz 2024 / 00:01

KIZILTEPE TAPU MÜDÜRLÜĞÜ

İLANEN DUYURULUR

(Miras ortaklığından Doğan Elbirliği Mülkiyet Paylı Mülkiyete Çevrilecektir)



Mardin ili Ömerli ilçesi Kocakuyu Mah. 104 ada 33 parsel taşınmazın tamamı elbirliği halinde murislerden (01/07/1905 doğumlu 197********844) Hasan SİREK: AHMET Oğlu adına kayıtlı iken; kızıltepe Sulh Hukuk Mahkemesi 18/05/2022 tarih 2022/437 Esas sayılı veraset belgesine istinaden Mirasçılardan Mehmet Ali SİREK:HASAN Oğlu, Bahrem GÜNEŞ: ŞEYHMUS Oğlu, Emine SİRAK: SAİDO Oğlunun adres bilgisine ulaşılamadığından 5831 sayılı kanunun 8. Maddesi ile Kadastro kanununa eklenen EK3. Maddesine istinaden intikal ve miras ortaklığından doğan elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete çevrilecektir.

Bu nedenle ; yukarıda açıklanan mirasçılar 31/07/2024 Pazartesi günü saat 8:00 den itibaren 15/08/2024 tarih Salı günü saat 17:00 kadar Anılan Kanun hükmüne göre, elbirliği mülkiyetinin devamına yönelik bir itiraz olan varsa bu itirazı veya paylaşma davası açılmış ise dava açıldığı hususunun bu ilanın tebliğinden itibaren (15 günlük süre içerisinde ) Tapu sicil Müdürlüğümüze bildirilmesi gerekmektedir. Postada (vs) olabilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Gerekçe göstererek herhangi bir itirazınız olmazsa veya paylaşma davasının açıldığı bildirilmezse, iş bu taşınmaz üzerindeki elbirliği mülkiyeti paylı mülkiyete dönüştürülerek hissedarlık esaslarına göre mirasçılar adına tapu kütüğüne tescil edilecektir. 29/07/2024

#ilangovtr BASIN NO: ILN02069197