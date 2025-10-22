KKTC'de 19 Ekim'de gerçekleşen cumhurbaşkanlığı seçimlerini, Cumhuriyetçi Türk Partisinin (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman kazandı.

Tufan Erhürman'ın oyların yüzde 62,80’ini, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın ise oyların yüzde 35,77’sini aldı.

AKP ve MHP, KKTC seçimlerinde eski cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı açık bir şekilde desteklemişti.

Seçimi, muhalif parti lideri Erhürman'ın kazanmasının ardından Erdoğan ve Bahçeli'nin ne tepki vereceği merak konusuydu.

Türkiye'den seçimlere ilişkin ilk açıklama ise MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den gelmişti.

Bahçeli seçim sonrası yaptığı ilk açıklamada; "KKTC’de yapılmış olan seçimin sonuçları çok az bir katılımla gerçekleşmiştir. Kıbrıs Türklüğünün kaderi bu katılımla temsil edilemeyecek durumdadır. Seçim sonucu, Yüksek Seçim Kurulu tarafından açıklanmış olsa dahi KKTC Parlamentosu acilen toplanmalı, seçim sonuçları ve federasyona dönüşün kabul edilemeyeceğini ilan etmeli ve Türkiye Cumhuriyeti’ne katılma kararı almalıdır." ifadelerini kullanmıştı.

Bahçeli, Kıbrıs söylemlerine partisinin grup toplantısında da devam etti.

MHP lideri, "81 Düzce'den sonra 82'nin KKTC olması artık hayat memat haline gelmiştir." dedi.

BAHÇELİ'NİN "82 KIBRIS" SÖZLERİNE, KKTC BASININDAN TEPKİ YAĞDI

Bahçeli'nin KKTC seçimleri sonrası yaptığı açıklamalar, Kıbrıs basınında da büyük tepki topladı.

KKTC Cumhurbaşkanı Denktaş'ın eski danışmanı Sabahattin İsmail, Bahçeli'ye tepkileri içeren gazete manşetlerini sosyal medya hesabında paylaştı.

İşte KKTC basınından Bahçeli'ye gelen tepkiler...

Gerçek Kıbrıs gazetesi, "Devlet Bahçeli'ye büyük tepki" manşetiyle okuyucularının karşına çıkarken, Niyet gazetesi ise; "Niyet Vilayet" başlığıyla Bahçeli'ye tepki gösterdi.

Demokrat Kıbrıs gazetesi ise, "Denktaş'tan Bahçeli'ye sert tepki" başlığıyla TAM Parti kurucusu Serdar Denktaş'ın sözlerini aktardı.

Kıbrıs Objektif gazetesi de CHP lideri Özgür Özel'in Bahçeli'ye tepki gösterdiği şu sözlerini, manşetine taşıdı: Vakti gelmiş değişimin önünde kimse duramaz.