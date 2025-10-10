KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, kendisine muhalefet eden belediye başkanına sitem etti.

Tatar, “Bana muhalefet eden, bana laf sokan... Hiç yakıştırmadım. Evet demokrasi var, gelip öpeceğim seni” sözlerini kullandı.

Tatar, şunları belirtti:

“DEMOKRASİ VAR GELİP ŞİMDİ ÖPECEĞİM SENİ”

“Benim fotoğraflarım bütün dünyaya gidiyor. Bastığımda Torosların düğmesine bütün Anadolu beni seyrediyor. Bütün Avusturya'ya kadar İngiltere'ye kadar…

Sen geldin belediye başkanı oldun. Seni selamladık. Ama öylesine girdin bu seçimin içine ki…

Senin kendi seçiminmişin gibi sosyal medyada bana muhalefet ettin. Bana laf soktuğun için hiç yakıştırmadım. Evet demokrasi var gelip şimdi öpeceğim seni.”