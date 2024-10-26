KKTC Cumhurbaşkanı, terör saldırısında yaralananlar gazilerimizi ziyaret edecek

KKTC Cumhurbaşkanlığı açıklama yaptı. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Türkiye ziyaretin de bulunacak.

Açıklamada, "Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İstanbul’da temaslarda bulunmak ve bazı etkinliklere katılmak amacı ile bu sabah Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Tatar, İstanbul'dan Ankara'ya geçecek, Tusaş'ta gerçekleşen terör saldırısında yaralanan vatandaşları ziyaret edip ve çeşitli temaslarda bulunacak. Cumhurbaşkanı Tatar, Pazar akşamı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne dönecek" ifadelerine yer verildi.