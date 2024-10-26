KKTC Cumhurbaşkanı, terör saldırısında yaralananlar gazilerimizi ziyaret edecek

Düzenleme: Kaynak: İHA
KKTC Cumhurbaşkanı, terör saldırısında yaralananlar gazilerimizi ziyaret edecek

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, temaslarda bulunmak ve TUSAŞ'ın Ankara Kahramankazan'daki tesislerine yönelik terör saldırısında yaralananları ziyaret etmek için bugün Türkiye'ye geliyor.

KKTC Cumhurbaşkanlığı açıklama yaptı. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Türkiye ziyaretin de bulunacak.

Açıklamada, "Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İstanbul’da temaslarda bulunmak ve bazı etkinliklere katılmak amacı ile bu sabah Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Tatar, İstanbul'dan Ankara'ya geçecek, Tusaş'ta gerçekleşen terör saldırısında yaralanan vatandaşları ziyaret edip ve çeşitli temaslarda bulunacak. Cumhurbaşkanı Tatar, Pazar akşamı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne dönecek" ifadelerine yer verildi.

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