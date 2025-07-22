KKTC'de asgari ücret 44 bin 546 lira oldu

Buna göre, son açıklanan hayat pahalılığı olan yüzde 17.79 oranında artış asgari ücrete yansıtıldı.

Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu başkanlığındaki üçüncü toplantısında alınan karar işveren tarafının ret oyu vermesiyle oy çokluğuyla alındı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, asgari ücreti zammını “Brüt 51 bin 202 TL, net 44 bin 546 TL, haftalık 11815, 84 TL, günlük 2363, 16 TL, saatlik 295,39 TL” sözleri ile açıkladı.

TARAFLARDAN FARKLI ORANLARDA ZAM TALEBİ

Komisyonda devlet tarafını temsilen 5 üye, işçi tarafını temsilen 5 üye ve işveren tarafını temsilen 3 üye yer aldı.



Veriler doğrultusunda yapılan değerlendirmelerde taraflar kendi önerilerini sundu. İşveren tarafı, hane halkı geçim endeksinin güncel olmamasını gerekçe göstererek %10 ila %13 arasında artış talep etti. İşçi tarafı ise, kamuya açıklanmış en güncel veri olan hayat pahalılığı oranını temel alarak, asgari ücrette %17,79 ila %21,41 arasında artış yapılmasını önerdi.

YÜZDE 17,79 ORANINDA ZAMLA YENİ ÜCRET BELİRLENDİ

Bakanlık açıklamasında, İstatistik Kurumu’nun Haziran 2025 itibarıyla açıkladığı %17,79’luk enflasyon oranı, yasal esaslar ve işverenlere verilen sigorta prim desteği de dikkate alınarak, ekonomik istikrar ve alım gücünün korunması amacıyla bu oranın kabul edildiği belirtildi.

GARDİYANOĞLU: İŞ DÜNYASINI RAHATLATACAK ADIMLAR ATILACAK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, işçi tarafı temsilcisi Hür-İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) Başkanı Ahmet Serdaroğlu ve işveren tarafı temsilcisi Cengiz Alp Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun toplantısının ardından basına açıklamalarda bulundu. Bakanı Gardiyanoğlu, iş dünyasını rahatlatacak yasal adımların ağustos ayı içerisinde atılacağını, Başbakan Ünal Üstel'in süreci bizzat takip ettiğini ifade etti.

"PRİM DESTEKLERİMİZ DEVAM EDECEK"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, iş hayatına ilişkin başlattıkları çalışmayla, işçinin nefes alacağını, işverenin sürdürülebilir bir yapıya kavuşacağını ve maliyetlerin azaltılacağını kaydetti.

Gardiyanoğlu, Başbakan Ünal Üstel’in talimatıyla başlatılan çalışmanın tamamlanmasıyla, gelecek yılın Ocak ayında belirlenecek asgari ücretteki artış oranının daha az olacağını belirtti.

Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun üçüncü toplantısında 2025 yılının ikinci asgari ücreti brüt 51 bin 202, net 44 bin 546 olarak belirlendi.

İşçi tarafı temsilcisi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Hür-İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) Başkanı Ahmet Serdaroğlu ve işveren tarafı temsilcisi Cengiz Alp, Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun toplantısının ardından basına açıklamalarda bulundu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, yeni asgari ücreti açıklamasının ardından basına yaptığı açıklamada, asgari ücretin özel sektörde kabul edilebilir en düşük maaş olduğuna dikkat çekerek, işverenler ve çalışanlar arasındaki sözleşmeyle bu maaşın artırılabileceğini kaydetti.

Gardiyanoğlu, bunun yanında, sosyal sigorta prim destekleriyle ilgili bilgi vererek, geçen yıl yüzde 50, 55 ve 58 oranlarında başlanan prim desteklerinin daha sonra yüzde 75’lere kadar artırıldığını hatırlattı.

Bu yıl da Başbakan Ünal Üstel’in talimatlarıyla KKTC vatandaşı kadın çalışanlara yüzde 100, KKTC vatandaşı erkek çalışanlara yüzde 80 prim verilmeye başlandığını belirten Gardiyanoğlu, bunun yanında, yabancı uyruklu çalışanlara yaklaşık yüzde 30'luk bir prim desteğinin devam ettiğini söyledi.