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KKTC'de grev nedeniyle aksayan uçuşlar normale döndü

KKTC'de hava trafik kontrolörlerinin grevi nedeniyle aksayan uçuşlar normale döndü...

Haber Giriş: 10 Nisan 2023 Pazartesi - 15:56
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KKTC'de grev nedeniyle aksayan uçuşlar normale döndü

KKTC'de grev nedeniyle aksayan uçuşlar normale döndü
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Ercan Havalimanı'nda hava trafik kontrolörlerinin başlattığı grev nedeniyle aksayan uçuşlar, Bakanlar Kurulunun grevi 60 gün ertelemesinin ardından normale döndü.

Ercan Havalimanı'nda görevli hava trafik kontrolörlerinin üyesi oldukları Türk-Sen'e bağlı Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası, Hükümetin Kamu İhale Yasa Tasarısı'nda yaptığı değişikliğe karşı çıkan diğer sendikalara destek vermek üzere greve gitti.

Sendika tarafından bugün başlayarak yarın saat 08.00'de sona ereceği duyurulan bir günlük grev sebebiyle Ercan Havalimanı'ndan Ankara, İstanbul ve Gaziantep'e gidecek uçakların kalkışı beklemeye alınırken, Türkiye'nin çeşitli kentlerinden KKTC'ye gelen bazı uçakların inişi de gecikti.

Bakanlar Kurulu tarafından alınan kararla hava trafik kontrolörlerinin grevi 60 gün ertelenmesinin ardından aksayan uçak seferleri normale döndü.

Grev ve bekleyen uçaklar nedeniyle havalimanında bir süre yaşanan yoğunluk grevin sona ermesiyle azaldı.

- "Bakanlar Kurulu kararı ile grev 60 gün ertelendi"

KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Ercan Havalimanı'ndaki grev, Bakanlar Kurulu kararı ile 60 gün ertelendi. Ercan'dan kalkan ve inen uçakların seferlerindeki sorunlar tamamen giderildi. Hava trafik kontrolörlerinin grevi ertelendi ve görevlerinin başına döndüler." ifadesini kullandı. (AA)

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