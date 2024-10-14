Klasik araç tutkunları İnegöl’de buluştu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde organize edilen klasik araç fuarına 15 şehirden 300'e yakın klasik araç katıldı.

İnegöl'de ilkkez yapılan Klasik Araç Fuarı, Merpa Kapalı Pazar Yerinde gerçekleştirildi. İnegöl Belediyesi katkılarıyla yapılan organizasyon, ülkenin dört bir yanından klasik araç tutkunlarını İnegöl'de buluşturdu. İnegöl ile birlikte; İstanbul, Ankara, Manisa, İzmir, Sakarya, Düzce, Uşak, Gaziantep, Bilecik, Karaman, Sivas, Kastamonu, Eskişehir ve Hatay başta olmak üzere 15 dolayında farklı şehirden gelen klasik araç tutkunları 300'e yakın aracı sergileme fırsatı buldu.

Fuar alanını İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban da ziyare etti. Araçları inceleyen Taban, "Bugün çok değerli misafirlerimize İnegöl'de ev sahipliği yapıyoruz. Farklı şehirlerden gelerek etkinliğimize katılan misafirlerimize teşekkür ediyorum. Sizlerle birlikte bu organizasyon çok daha güzel oldu. Bu alanda 1955'ten günümüze kadar farklı model marka araçlar var. Yine orijinal parça satışı yapılan stantlarımızı görüyoruz. Bizim için çok kıymetli oldu bu organizasyon. Şehrimizde ilki yapılan bir organizasyon. 15 dolayında şehirden de katılım var. 300 dolayında araç katıldı etkinliğe. Organizasyonun hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.