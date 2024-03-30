Koca mahallede 17 seçmen oy kullanacak. 2 muhtar adayı var

Kaynak: İHA
Koca mahallede 17 seçmen oy kullanacak. 2 muhtar adayı var
Balıkesir’in Burhaniye ilçesinin Çallı Kırsal Mahallesi’nde 17 seçmen sandık başına gidecek.

1960’lı yıllarda 40 hanenin yaşadığı ancak su sıkıntısı nedeniyle 5 haneye düşen Burhaniye’nin Çallı Kırsal Mahallesi’nde Pazar günü kurulacak sandıkta 17 seçmen sandığa gidecek.

Bu kırsal mahallede kayıtlı olan 17 seçmen arasında kardeş olan 2 muhtar adayı da seçim yarışına girecek.
Köy sakini Serhan Köşgeroğlu, “Bu köyün suyu kesildiği için 60’lı yıllardan sonra terk edilmiş. Bundan dolayı köyde yaşayan kalmamış. Sadece hayvancılıkla geçinen 17 seçmenimiz var burada. İki tane muhtar adayımız var. Güzel bir köy. Su gelirse yaşayan insan sayısı artacak” dedi.

Çallı Mahalle Muhtarı Hüseyin Özen, “Geçimimizi hayvancılıkla sağlıyoruz. 17 seçmenimiz var. Yarın demokrasi yarışı olacak. Köyün büyük kısmı büyük şehirlere ve Balıkesir’e göç etmiş. Biz de köyümüze sahip çıkıyoruz.” şeklinde konuştu.

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