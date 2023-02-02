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425 şişe gümrük kaçağı alkol ele geçirildi

Kocaeli'de bir iş yerine düzenlenen operasyonda yaklaşık 300 bin TL değerinde 425 şişe gümrük kaçağı alkol ele geçirildi.

Haber Giriş: 2 Şubat 2023 Perşembe - 09:38
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Kocaeli'de kaçak içki operasyonu 

425 şişe gümrük kaçağı alkol ele geçirildi
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İHA'nın haberine göre, Kocaeli'de jandarma ekiplerince bir iş yerinde yapılan operasyonda piyasa değeri 300 bin TL olan 425 şişe gümrük kaçağı alkol ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılığın men ve takibine yönelik yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde Kartepe'de bir iş yerine operasyon düzenledi. İş yerinde yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 300 bin TL olan 425 şişe gümrük kaçağı alkol ele geçirildi. Malzemelere el konuldu, iş yeri sahibi hakkında adli işlem başlatıldı.

 

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