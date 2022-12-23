TIR'ın brandalarını yırttılar kaçamadan yakalandılar

İHA'nın haberine göre, olay, akşam saatlerinde TEM otoyolu Körfez gişeler yakınlarında meydana geldi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 34 PV 2029 dorse plakalı TIR'ı durdurdu. TIR'ın dorsesinde çok sayıda yabancı uyruklu göçmen olduğu ortaya çıktı.

Yakalanacaklarını anlayan göçmenler, dorsenin brandalarını delip kaçmaya çalışırken görüntülendi. Polis ekipleri hızlıca müdahale ederek, göçmenlerin kaçmasını engelledi. Bölgeye sevk edilen belediye otobüsüne bindirilen göçmenler, işlem yapılmak üzere Yarımca Polis Merkezi Amirliği’ne götürüldü.

İşlemleri devam eden göçmenlerin geri gönderme merkezine teslim edileceği öğrenildi.