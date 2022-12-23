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TIR'ın brandalarını yırttılar kaçamadan yakalandılar

Kocaeli’de durdurulan TIR'ın dorsesinde çok sayıda yabancı uyruklu göçmen olduğu ortaya çıktı. Yakalanacaklarını anlayan göçmenler kaçmak için dorsenin brandalarını deldi. Kaçışa polisler engel oldu. 

Haber Giriş: 23 Aralık 2022 Cuma - 09:25
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Kocaeli'de TIR'ın brandalarını yırttılar kaçamadan yakalandılar

TIR'ın brandalarını yırttılar kaçamadan yakalandılar
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İHA'nın haberine göre, olay, akşam saatlerinde TEM otoyolu Körfez gişeler yakınlarında meydana geldi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 34 PV 2029 dorse plakalı TIR'ı durdurdu. TIR'ın dorsesinde çok sayıda yabancı uyruklu göçmen olduğu ortaya çıktı. 

Yakalanacaklarını anlayan göçmenler, dorsenin brandalarını delip kaçmaya çalışırken görüntülendi. Polis ekipleri hızlıca müdahale ederek, göçmenlerin kaçmasını engelledi. Bölgeye sevk edilen belediye otobüsüne bindirilen göçmenler, işlem yapılmak üzere Yarımca Polis Merkezi Amirliği’ne götürüldü.

İşlemleri devam eden göçmenlerin geri gönderme merkezine teslim edileceği öğrenildi.

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