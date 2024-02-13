Kocaeli’nde korkunç kaza. Yolun karşısına geçmeye çalışan bekçi ağır yaralandı

Kartepe ilçesinde bulunan Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana gelen kazada, bölgedeki bir iş yerinde gece bekçisi olarak çalışan 64 yaşındaki Mehmet Cüce’ye, evine gitmek için yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada hafif ticari araç çarptı.

Kaza sonucunda ağır yaralanan Mehmet Cüce, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Hafif ticari aracın sürücüsü gözaltına alınırken, Cüce’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde; karşıya geçmek için caddeye çıkan Cüce'nin 2 şeridin ortasında durduğu, bu sırada Cüce'nin sağdan gelen hafif ticari araca durması yönünde işaret yaptığı, ancak aracın ona çarptığı görüldü.



