Kocaelispor'da hırsızlık skandalı. Şampiyonluk kupasını çaldılar

Kaynak: İHA
Kocaelispor'da hırsızlık skandalı. Şampiyonluk kupasını çaldılar

Kocaelispor Başkanı Recep Durul 3. Lig'den 2. Lig'e çıkmalarını sağlayan şampiyonluk kupasının çalındığını duyurdu.

Ülkemizin köklü kulüplerinden Kocaelispor’un 2020 yılında, 8 yıllık aradan sonra 3. Lig'den 2. Lig'e yükseldiği 2019-20 sezonunda elde ettiği kupa kayboldu.

3. Lig 2. Grup’ta mücadele eden ve pandeminin tüm olumsuzluklarına rağmen rahat şampiyonluk kazanan Kocaelispor’un şampiyonluk kupası aranıyor. Halkı yeniden kulüp etrafında kenetleyen ve günlerce tüm şehirde ve denizde kutlamaları yapılan şampiyonluğun kupası kulüp başkanı ve yöneticileri tarafından soruşturuluyor.

Recep Durul ve yönetiminin görevi devralmasından sonra kulübe dair araştırmaları ve sayımları sırasında fark ettikleri kupanın nerede olduğuyla ilgili taraftara çağrı yapıldı.

Konuyla ilgili İHA muhabirine açıklama yapan Kocaelispor Kulüp Başkanı Recep Durul taraftara ve Kocaeli halkına çağrıda bulunarak şunları söyledi: “Sizler de araştırın, soruşturun. Bilgi edinirseniz bizimle paylaşın. Kupayı bulup müzemize koyalım” dedi.

Başkan Durul kayıp kupayla ilgili şu sözleri kaydetti:

"BAZI KİRLİ BEYİNLER VAR"

“Geçmişte Kocaelispor’un mazisine yeterince saygı duyulmamış, eksik kalınmış. Bu neyi gösteriyor? Her gelen orada kendini ön plana çıkarmış. Kocaelispor’u geride bırakmış. Biz ise Kocaelispor’un geçmişini ve geleceğini önceliyoruz. Her şeyin önünde Kocaelispor olacak. Ne yöneticimiz, ne başka arkadaşımızın kendini ön plana çıkarmasına, Kocaelispor’un önüne koymasına asla ve asla izin vermeyeceğiz. Geçmişte bunlar yapılmış. Bazı kirli beyinler var. Onları da temizlemeye devam edeceğiz. Kocaelispor’un mazisini de açık, şeffaf ve güvenilir hale getireceğiz.

"KAYIP KUPANIN YERİNİ BİLEN VARSA PAYLAŞSIN"

Biz yönetime geldiğimizde araştırmalar yaparken kupanın eksik olduğunu fark ettik. Bulunması ve yerine konulmasıyla alakalı çalışma başlattık. Bizden önceki dönemde kaybolmuş. Kayıp kupanın yerini bilen varsa lütfen bize ulaşsın. Paydaşlarımızdan, halkımızdan, taraftarımızdan ricamızdır; herhangi bir bilgi edindiklerinde bizimle o bilgileri paylaşsınlar. O kupayı bulup müzemize koyalım.”

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