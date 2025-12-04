Aksaray - Metin Kurt / Yeniçağ

Türkiye’nin 2025 yılı üçüncü çeyrek büyüme verilerinin açıklanmasının ardından değerlendirmelerde bulunan ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Koçaş, inşaat temelli büyüme yaklaşımının artık ekonomiyi taşımaya yetmediğini belirterek, 'Yeni bir kalkınma modeli zorunlu hâle gelmiştir' dedi.

'SANAYİDEKİ İVME, TÜRKİYE’NİN POTANSİYELİNİ ORTAYA KOYUYOR'

Açıklanan verilere göre, Türkiye ekonomisi üçüncü çeyrekte %3,7, sanayi sektörü %6,5, imalat sanayisi ise %7,7 büyüdü. Bu performansın üretim ekonomisinin gücünü ortaya koyduğunu dile getiren Koçaş, şunları kaydetti:

Sanayi ve imalat sanayisinde görülen artış, Türkiye’nin üretim kapasitesinin hâlâ çok güçlü olduğunun bir göstergesidir. Bu tablo, Aksaray gibi yükselen sanayi kentleri için de yeni bir fırsat alanı yaratmaktadır. Ancak bu potansiyeli somut kazanıma dönüştürmek için planlı hareket etmemiz gerekiyor.

'DIŞ TİCARETTEKİ DENGESİZLİK ENDİŞELENDİRİCİ'

Üçüncü çeyrekte ihracatın binde 7 gerilemesi, ithalatın ise %4,3 artması üzerine Koçaş şu değerlendirmede bulundu:

Kur düzeyi ve maliyet unsurları üretimi zorluyor. Dış ticaret açığındaki gelişmeler, üretime dayalı bir stratejinin artık kaçınılmaz olduğunu gösteriyor. Aksaray gibi üretim altyapısını hızla güçlendiren illerin bu stratejide etkin bir rol üstlenmesi gerekir.

“ÜRETİCİLER ZOR ŞARTLARA RAĞMEN AYAKTA DURMAYI BAŞARIYOR”

Ahmet Koçaş, küresel piyasalardaki dalgalanmalar, finansmana erişim güçlükleri, enerji maliyetleri ve bastırılmış kur politikalarının sanayiciler üzerinde büyük baskı oluşturduğunu belirtti. Buna rağmen sektörün kayda değer bir büyüme gerçekleştirmesini “özveri ve direncin sonucu” olarak nitelendirdi.

Koçaş ayrıca, 'Sanayicilerimiz hem bölgesel hem ulusal ölçekte olağanüstü bir çaba sergiliyor. İstihdamda görülen kayıplara karşın verimlilikte yakalanan artış, üreticinin ne kadar kararlı olduğunu ortaya koyuyor.' ifadelerini kullandı.

Üçüncü çeyrekte 286 bin kişilik, yılın ilk iki çeyreğinde ise toplam 106 bin kişilik istihdam kaybının yaşandığını hatırlatan Koçaş, 'Sektör buna karşılık emek verimliliğinde ikinci çeyrekte yüzde 9,7, üçüncü çeyrekte yüzde 9,3 oranında artış sağlayarak istihdam kaybını tolere etmeye çalışmıştır. Bu koşullarda sektörün yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 6,5, dokuz aylık bölümünde ise yüzde 3,6 oranında büyümesinin saygı duyulması gereken bir başarı' değerlendirmesinde bulundu.

'AKSARAY, ÜRETİM MERKEZLERİNDEN BİRİ HÂLİNE GELMELİ'

Aksaray’ın son yıllarda sanayide önemli bir ivme yakaladığını belirten Koçaş, bölgenin potansiyelinin çok daha yüksek olduğuna dikkat çekerek şu ifadelere yer verdi:

Organize sanayi alanları, altyapı yatırımları ve lojistik kapasitesiyle Aksaray, yeni yatırımları çekebilecek güçtedir. Ancak bu süreç için finansmana erişimin kolaylaştırılması ve yatırım ortamının güçlendirilmesi şarttır.

'EKONOMİK DÖNÜŞÜMÜN YANINDA SOSYAL DÖNÜŞÜM DE GEREKLİ'

Koçaş, yalnızca ekonomik değil; eğitim, denetim, etik standartlar ve kurumsallaşma alanlarında da Türkiye’nin gelişime ihtiyaç duyduğunu belirterek sözlerini şöyle tamamladı:

Gerçek ve kalıcı kalkınmanın temeli üretimdir. Hem sanayi öncelikli hâle getirilmeden sürdürülebilir büyüme mümkün değildir. Ekonominin yeni bir anlayışa ve yeni bir yapıya ihtiyaç duyduğu çok açıktır. Türkiye’nin ve Aksaray’ın geleceği üretim merkezli bir büyüme modelindedir.