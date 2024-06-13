Kokusu yüzünden yasaklanmıştı. Bu meyvenin faydaları saymakla bitmiyor

Durian, Güneydoğu Asya'nın "meyvelerin kralı" olarak bilinen ilginç bir meyvedir. Tayland, Vietnam, Malezya gibi ülkelerde yetişir ve özellikle güçlü kokusuyla tanınır. Kokusu o kadar yoğundur ki, oteller, otobüsler, metro ve havalimanları gibi yerlerde taşınması genellikle yasaktır. Durian aynı zamanda "cennet ve cehennem meyvesi" olarak da adlandırılır; çünkü kötü kokusu ve dikenli kabuğuyla cehennemi, lezzeti ve sağlık faydalarıyla cenneti anımsatır.

DURİAN MEYVESİ NEDİR?

Durian ağacı 40 metreye kadar uzayabilir ve yağışlı tropik bölgelerde yetişir. Yaprakları düz ve hafif tüylüdür; meyvenin kabuğu ise yeşil renkte ve sivri dikenlerle kaplıdır. Ağaç 5-10 yaşları arasında meyve vermeye başlar ve genellikle 2-3 kilogram ağırlığında olur, bazen daha da ağır olabilir.

Meyvenin içi altı bölümlü, etli ve sulu bir yapıya sahiptir. Etli kısımlar yeşil, krem-sarı veya gri-sarı renklere sahip olabilir. Bölmelerde genellikle sarı-kahverengi tonlarında altı tohum bulunur; bu tohumlar tüketildiğinde nefes alma güçlüğüne neden olabilir.

DURİAN MEYVESİNİN FAYDALARI

Durian meyvesi sağlık açısından oldukça değerlidir. Yüksek C vitamini ve antioksidan içeriği sayesinde vücutta serbest radikallerle mücadele eder. Potasyum zenginliği sayesinde vücut direncini artırır ve kan basıncını kontrol altında tutmaya yardımcı olur. Ayrıca bağışıklık sistemini güçlendirir, bakır içeriği ile kan hücrelerinin üretiminde önemli rol oynar ve enerji verici özellikleri vardır. Sinir sistemini yatıştırma özelliği ile epilepsi hastalarına da fayda sağlayabilir. Kolesterol ve yağ içermemesi, düşük doymuş yağ oranı ve B vitamini zenginliği ile sinir hücrelerinin düzenlenmesine yardımcı olabilir.

Ayrıca durian meyvesi içeriğindeki amino asitler sayesinde uykusuzluk sorunlarına iyi gelir, günlük karbonhidrat ihtiyacının %20'sini karşılar, yaraların iyileşmesine yardımcı olur ve kolon sağlığını korur.

Sonuç olarak, durian hem besleyici özellikleri hem de özgün tat ve kokusuyla dikkat çeken bir meyvedir; ancak kokusunun yoğunluğu bazı yerlerde sınırlamalara neden olabilir.