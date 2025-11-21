Dünyanın önde gelen kardiyologları ve fitoterapi uzmanları, yüksek kolesterol ve kalp damar hastalıklarıyla savaşta doğanın sunduğu çözümlere dikkat çekti.

Geleneksel tıpta yüzyıllardır kullanılan ancak son yıllarda modern bilimin de merceğine aldığı üç bitkinin, kolesterol seviyelerini dengeleme ve kalp sağlığını destekleme potansiyeli taşıdığı, uluslararası araştırmalarla güçlü bir şekilde desteklendi.

SARIMSAK (ALLİUM SATİVUM): DAMAR SAĞLIĞININ KADİM DOSTU

Kalp sağlığına olan faydaları en çok incelenen bitkilerin başında sarımsak geldi. Yapılan sayısız klinik çalışma, sarımsağın kolesterol düşürücü etkisini gözler önüne serdi.

Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Kardiyolog Dr. Andrew G. Miller, sarımsağın içerdiği ana biyoaktif bileşen olan alisinin etkisine vurgu yaptı.

Dr. Miller, "Sarımsak tüketiminin, özellikle total kolesterol ve LDL (kötü kolesterol) seviyelerinde belirgin düşüşlere yol açtığını gösteren meta-analizler mevcuttur. Alisinin, kolesterol sentezinde rol oynayan enzimleri engellediği ve damar duvarında plak oluşumunu yavaşlattığı ifade edildi" yorumunda bulundu.

Sarımsağın kan basıncını düşürme ve trombosit agregasyonunu (pıhtılaşma) azaltma gibi kardiyoprotektif özellikler de gösterdiği belirtildi.

ZENCEFİL (ZİNGİBER OFFİCİNALE): ANTİ-İNFLAMATUAR GÜÇ

Tarih boyunca çeşitli sağlık sorunları için kullanılan zencefilin de kalp hastalıkları riskini azaltma yönünde ciddi bir potansiyel taşıdığı ortaya çıktı.

Zencefilin etken maddesi olan gingeroller, güçlü anti-inflamatuar ve antioksidan özelliklere sahip. Londra King's College'dan Beslenme Bilimleri Profesörü Dr. Sarah J. Davies, zencefilin kolesterol metabolizması üzerindeki etkisine dikkat çekti.

Dr. Davies, "Hayvan ve insan deneyleri, zencefil ekstraktının serum trigliserit ve LDL kolesterol seviyelerini düşürmeye yardımcı olduğunu gösterdi. Kalp hastalığı, büyük ölçüde kronik inflamasyonla ilişkilidir ve zencefilin bu inflamasyonu baskılama yeteneği, onu kalp sağlığı için değerli bir destek haline getiriyor" ifadelerini kullandı.

ÇEMEN OTU (TRİGONELLA FOENUM-GRAECUM): LİF ZENGİNLİĞİYLE ÖNE ÇIKTI

Geleneksel Hint ve Orta Doğu mutfaklarında sıkça yer alan çemen otu, özellikle tohumları sayesinde kolesterol yönetimine önemli katkılar sağladı.

Çemen otu tohumlarının yüksek oranda çözünür lif (özellikle galaktomannan) içermesi, kolesterolün bağırsaklardan emilimini azaltmada kilit rol oynadı. Berlin Charite Tıp Merkezi Fitoterapi Bölümü'nden Prof. Dr. Klaus Richter, bitkinin bu benzersiz yapısını bilimsel bir zemine oturttu.

Prof. Dr. Richter, "Çemen otu tohumlarının yüksek lif içeriği, safra asitlerine bağlanarak kolesterolün vücuttan atılımını hızlandırır. Ayrıca, içerdiği saponinlerin de kolesterol emilimini engellediği ve karaciğerde kolesterol üretimiyle ilişkilendirilen genlerin aktivitesini azalttığı bilimsel yayınlarda yer aldı" şeklinde konuştu.

Uzmanlar, bu üç bitkinin takviye olarak ya da gıda yoluyla düzenli tüketilmesinin kalp ve damar sağlığını desteklemede geleneksel tıbbi tedavilere güçlü bir doğal destek olabileceğini ifade etti.

Herhangi bir bitkisel takviyenin kullanımına başlamadan önce bir sağlık uzmanına danışılması gerektiği, yabancı uzmanlar tarafından da ortak görüş olarak dile getirildi.