Kolesterolün en büyük düşmanı ortaya çıktı. Günde 2 bardak içen şifa buluyor

Editör: Özge Ceren Çimen

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

Kolesterol düzeylerini düşürmeye yardımcı olan mısır püskülü çayının günde 2 bardak içilerek şifa bulunduğunun ortaya çıkması dikkat çekti.

Mısır püskülü çayıyla ilgili detaylar…

MISIR PÜSKÜLÜ ÇAYININ FAYDALARI NELERDİR?

-İdrar söktürücü özelliğiyle vücuttaki ödemin atılmasını kolaylaştırır. Bu bakımdan zayıflamak isteyenler için diyete yardımcıdır.

-Mısır püskülü idrar yolu enfeksiyonu ve iltihabı için iyi bir yardımcıdır. Etkili bir idrar söktürücü olması sebebiyle mısır püskülü böbrek taşı düşürülmesi, idrar yollarındaki enfeksiyonların temizlenmesi amacıyla kullanılmaktadır. Ayrıca yeni böbrek taşı oluşumunu da önleyici faydası vardır.

-Rahatlatıcı etkisiyle kronik yorgunluk için kullanılabilir.

-İdrarı artırıp söktüğü ve ödem attırdığı için, detoks amaçlı da yararlanılabilmektedir. Bu şekilde eklemlerdeki birikintilerin atılmasına yardımcı olduğundan gut, artrit, romatizma rahatsızlıklarında da tedaviye destek olarak kullanabilirsiniz.

-Mısır püskülü adet söktürücü olarak da kullanılmaktadır.

-Mısır püskülü saç bakımı ve akne tedavisi sürecinde cilt için de faydalıdır.

-Kan basıncını düşürerek ve dengeleyerek tansiyon sorunlarına olumlu etki yapmaktadır.

MISIR PÜSKÜLÜ ÇAYI NASIL DEMLENİR?

Mısır püskülü çayı demlemek için küçük küçük doğranmış, taze ya da kurutulmuş mısır püskülünden bir yemek kaşığı kadar demliğe alıp üzerine kaynamış suyu ekleyin.

Bir büyük bardak çay için bu ölçü yeterli olacaktır. 15-20 dakika kadar demlendikten sonra süzüp tüketebilirsiniz.

Bazıları bunu mısır püskülü suyu olarak adlandırmaktadır. Demlenmeye bıraktığınız mısır püskülüne bir dilim limon ekleyerek ferahlatıcı bir içecek elde edebilirsiniz.

Yetişkin bir insan, mısır püskülü çayını yemeklerden önce, günde 2-3 bardak tüketebilir; ancak uyumadan hemen önce içilmesi tavsiye edilmemektedir.

KOLESTEROL NEDİR?

Kolesterol, hayvan hücrelerinin zarlarında bulunan ve aynı zamanda kan plazmasında taşınan, vücutta özellikle endokrin sistem ve sindirim sisteminde birtakım görevlere sahip olan yağ benzeri bir maddedir. Hayvansal kaynaklı besinlerde bulunan ve bu besinlerin tüketilmesi ile vücuda alınan kolesterol, aynı zamanda vücutta da karaciğer başta olmak üzere ince bağırsak, böbrek üstü bezleri, üreme organları gibi pek çok dokuda sentezlenebilme özelliğine sahiptir.

KOLESTEROL BELİRTİLERİ NELERDİR?

-Göğüs ağrısı

-Halsizlik ve yorgunluk

-Ayak ve bacaklarda ağrı, uyuşma

-Baş dönmesi

-Yaraların geç iyileşmesi

-Solgun görünümlü cilt

-Nefes darlığı

-Deri altında yağ birikmesi

-Ciltte lekelenmeler

-Vücudun bazı bölgelerinde morarmalar