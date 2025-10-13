Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 15 Ekim Çarşamba günü TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında yapacağı 15'inci toplantısında gençleri ve kadınları dinleyecek.

ERDOĞAN VE BAYRAKTAR AYRINTISI DİKKAT ÇEKTİ

Komisyonun yeni oturumda Bilal Erdoğan, Sümeyye Erdoğan ve Selçuk Bayraktar'ın vakıflarının temsilcilerinin yanı sıra iktidara yakın vakıfların temsilcilerinin de dinlenecek olması dikkat çekti.

Birinci oturumunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın Yüksek İstişare Kurulu Üyesi olduğu Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ve damadı Selçuk Bayraktar'ın mütevelli heyeti başkanı olduğu Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nın (T3) yanı sıra Genç Barış İnşacıları Derneği, Gençlik Örgütleri Forumu (GoFor), Anadolu Gençlik Derneği (AGD) ile Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) temsilcilerini dinlenecek.

Komisyon, ikinci oturumda ise Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan'ın Mütevvelli Heyeti başkanlığını yaptığı Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), 29 Ekim Kadınları Derneği, Barışa İhtiyacım Var Kadın İnisiyatifi, Türkiye İş Kadınları Derneği (TİKAD) ve Hazar Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği temsilcileri konuşacak.