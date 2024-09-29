Komşuların halı çırpma kavgası. 1 ölü 1 yaralı

Kaynak: İHA
Komşuların halı çırpma kavgası. 1 ölü 1 yaralı

Ankara'nın Polatlı ilçesinde 49 yaşındaki Hasan Kamış , halı çırpma sebebiyle tartıştığı komşuları 33 yaşındaki Hazal Gencer'i bıçaklayarak öldürdü, eşi Vedat Gencer'i yaraladı.

Sabah saatlerinde Şehitlik Mahallesi'ndeki Kızılcık Sokak'ta meydana gelen olayda, 2 katlı binanın 1'inci katında oturan Hazal Gencer, dün akşam üst katında oturan Meryem Kamış'ın balkondan halı çırpmasına tepki gösterdi.

Taraflar arasındaki tartışma, komşuların araya girmesiyle son buldu. Sabah saatlerinde eve gelen Meryem Kamış'ın eşi Hasan Kamış, yanına bıçak alıp eşinin tartıştığı komşusunun kapısına gitti. Burada Kamış ile Hazal ve Vedat Gencer çifti arasında tartışma çıktı. Tartışma esnasında Hasan Kamış, çifti bıçakladı. 2 çocuk annesi Hazal Gencer hayatını kaybederken, Vedat Gencer ise ağır yaralandı. Çağırılan ambulansla Polatlı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Vedat Gencer'in hayati tehlikesinin olduğu ifade edildi. Şüpheli Kamış, yakalanıp gözaltına alındı.

Olayla ilgili çalışma başlatıldı.

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