Komşularını darbetmekle suçlanıyorlardı! Engin Polat'a yeniden hapis şoku

Komşularını darbetmek suçlamasıyla yargılanan Dilan Polat ve Engin Polat çifti hakkında mahkemeden karar çıktı. Mahkeme Engin Polat'a 1 yıl 11 ay 10 gün hapis cezası verdi. Dilan Polat hakkındaki dava ise düşürüldü.

Mahkeme Engin Polat'ın cezasını erteledi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Çekmeköy’de 2 Haziran 2023 günü Engin Polat ve Dilan Polat çifti park yeri yüzünden komşuları Metin Atayeter ile tartışmıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce darp edilen Metin Atayeter Polat çifti hakkında suç duyurusunda bulundu.

Şikayet sonrası Dilan Polat hakkında “hakaret”, “yaralama”, “birden fazla kişiyle tehdit” suçlarından 8 yıl 4 aya, Engin Polat hakkında ise bu 3 suçun yanı sıra ayrıca “konut dokunulmazlığını ihlal” suçundan 11 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.