Fransa’nın güneyinde yaşayan bir kişi, komşusunun kedisinin bahçesine girerek dışkı bırakması üzerine harekete geçti. Defalarca yaşandığı iddia edilen olay sonucu konu mahkemeye taşındı.

Kedi Rémi, açılan dava sonucu suçlu bulunarak ev hapsi cezasına çarptırıldı.

Öte yandan kedinin sahibi olan Dominique Valdes’in, kedisinin dolaşma alışkanlığı nedeniyle şimdiye kadar komşusuna "bahçe keyfini engellediği" gerekçesiyle toplam 2 bin 50 euro para cezası ve tazminat ödediği öğrenildi.

'GÜLÜNÇ VE ÜZÜCÜ'

Karara sert tepki gösteren Valdès, kedisini eve kapatmaya zorlandığını belirterek süreci eleştirdi:

“Bu absürt, gülünç ve üzücü. Adaleti sorguluyorum. Bir kediyi eve kilitlemek zorunda bırakılıyorum ve bu ona karşı bir eziyet. Kedi kapatılmak için yaratılmadı.”

Valdès ayrıca iddiaların somut kanıtlara dayanmadığını savundu. Bölgedeki başka turuncu kedilerin de bahçeye girmiş olabileceğini söyleyerek fotoğrafların Rémi’yi doğrudan işaret etmediğini öne sürdü.