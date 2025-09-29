Komşusunu delik deşik etti

Atatürk Mahallesi'ndeki bir apartmanda oturan A.E., sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı komşusu Ş.K.'ya bıçakla saldırdı. Evinde tek olduğu öğrenilen Ş.K., A.E. tarafından vücudunun çeşitli yerlerinden 17 kez bıçaklandı. Apartlanda oturanların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı Ş.K.'yı İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan kadının hayati tehlikesi sürüyor.

Saldırının ardından kaçmaya çalışan A.E., polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin 4 ayrı suçtan sabıkasının bulunduğu iddia edildi. A.E., tutuklandı.