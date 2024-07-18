Kontrolden çıkan araç tarlaya uçtu: 1 ölü, 3 yaralı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kontrolden çıkan araç tarlaya uçtu: 1 ölü, 3 yaralı

Çorum'da kontrolden çıkan bir aracın tarlaya uçması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

Çorum Alaca'da kontrolden çıkan otomobilin tarlaya uçması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Akşam saatlerinde gerçekleşen kaza Özhan Mahallesi Hüseyin Gazi türbesi yakınında meydana geldi. Alaca istikametinden çevre yolu istikametine gitmekte olan Musa Can D. yönetimindeki 19 AK 272 otomobil tek şeritli yolda virajı alamadı.

Takla atan otomobil savrularak yol kenarında tarlaya uçtu. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Kazada araçta bulunan Ahmet Talha K., Göktuğ B. ve Metehan Y. yaralanırken Rüveyda Eryılmaz ise olay yerinde yaşamını yitirdi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla Alaca Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, kazadan sonra araç sürücüsünün olay yerinden kaçtığı öğrenildi.
Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturma devam ediyor.

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