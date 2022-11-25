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Kontrolden çıkan araç uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Malatya'nın Pötürge ilçesinde uçurumdan yuvarlanan hafif ticari araçta bulunan iki kardeşten biri öldü, diğeri ağır yaralandı.

Haber Giriş: 25 Kasım 2022 Cuma - 03:03
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Kontrolden çıkan araç uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Kontrolden çıkan araç uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
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Ersele Mahallesi'nde sürücüsü henüz belirlenemeyen hafif ticari araç, kontrolden çıkarak yaklaşık 100 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Çevredekilerin ihbarı ile bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin uçurumda yaptıkları arama çalışmalarında, yaklaşık 25 metre aşağıda araçtan savrulan 21 yaşındaki Polat Coşkun ve 35 yaşındaki Umut Coşkun'a ulaştı.

Sağlık ekipleri Polat Coşkun'un kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan abi Umut Coşkun ise yapılan ilk müdahalenin ardından İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı. (AA)

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