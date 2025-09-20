Kontrolden çıkan otomobil park halindeki 3 araca çarptı

Bolu'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, park halindeki minibüs ve iki tıra çarptı. Kazada otomobilde bulunan 4 kişi ağır yaralandı.

Kaza, D-100 karayolu Yıltaş mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul istikametine seyreden Furkan A. idaresindeki 06 AH 5433 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak kaldırıma çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, önce park halindeki 14 EF 558 plakalı minibüse, ardından 14 ADS 409 ve 14 ABZ 111 plakalı iki tıra çarparak durabildi.

Tıra saplanan otomobilde bulunan sürücü Furkan A. ile yolcular Emrecan E., Yasin Ç. ve Erdinç K. ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Bolu Abant İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Köroğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazaya karışan otomobil hurdaya dönerken, minibüs ve tırlarda maddi hasar meydana geldi. Otomobil çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.