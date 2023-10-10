Kontrolden çıkan otomobil uçuruma yuvarlandı

Hatay’ın Erzin ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil ormanlık alana düşerken, sürücü yaralandı.

KAYNAK: İHA
Kontrolden çıkan otomobil uçuruma yuvarlandı

Kaza, ilçeye bağlı Amanos Dağı eteklerinde bulunan Kocadüz Yaylası mevkiinde meydana geldi.

Yayla yolunda seyir haldeyken otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç uçurumdan aşağı ormanlık alana düştü.

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Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile sağlık ekipleri sevk edildi.

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İtfaiye ekipleri tarafından araçtan yaralı olarak çıkarılan sürücü devlet hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

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Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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