Konya çiftçisine uzmanında uyarı

Konya Ovasında mart ayına kadar zaman zaman mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarıyla beraber, ağaçlarda çiçeklenme dönemi başladı. Çarşamba günü sabah erken saatlerde bölgede etkili olmaya başlayan soğuk hava ve kar yağışı gece saatlerinde yerini dona bıraktı. Meyve ve sebze üretimi yapan çiftçilerin bitkilerinde bulunan çiçeklerde dökülme, ürünlerinde ise donmalar meydana geldi. Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Konya Şube Başkanı Burak Kırkgöz, donma sonrası üretim rekoltelerinde düşüş yaşanabileceğine dikkat çekti.

"ŞU ANDA ÇİFTÇİLERİMİZİN YAPABİLECEKLERİ HERHANGİ BİR ŞEY YOK"

Sıcak havaların ağaçların erken dönemde çiçek açmasına neden olduğuna dikkat çeken Konya Şube Başkanı Burak Kırkgöz, "Mart ayının ortalarına kadar hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, ağaçların çiçek açmalarının biraz daha erken dönemde gerçekleşmesine neden oldu. Özellikle Konya'nın Akşehir ilçesi yöresinde, meyvecilik anlamında yoğun meyve tarımı yapılan bölgelerde meyve ağaçlarında çiçeklenme başlamıştı. Tabii Mart ayının 19'unda başlayan kar yağışı ve soğuk hava buralarda da etkisini gösterdi. Bu ağaçlar ciddi anlamda şu anda çiçeklenme dönemindeydi. Maalesef don riski ortaya çıkıyor ve bu ağaçların çiçeklerinin donmasına da neden olacak. Şu anda çiftçilerimizin buna yapabilecekleri herhangi bir şey yok. İlerleyen dönemlerde bu ağaçlardaki çiçeklenme tekrarlanması çok zor. Muhtemelen bu yıl o bölgelerimizde meyve rekoltelerinde biraz düşüş yaşanabilir" dedi.

"HUBUBAT TARIMI YAPAN ÇİFTÇİLERİMİZ BAYRAM SEVİNCİ YAŞADI"

Kar yağışının ise hububat alanlarında olumlu etkiye neden olduğunu anlatan Burak Kırkgöz, "Tabii bu kar yağışı hububat alanlarında da olumlu etkiye neden oldu. Özellikle bu dönemde yağan kar yağışı çiftçilerin sulamaya hazırlandığı zamanda bayram sevinci oldu diyebiliriz. Konya yöresinde hububat alanlarında bölgesel değişmekle beraber yaklaşık 35-40 santime kadar kar yağışı gerçekleşti. O da hububatlar için olumlu bir netice sergileyecek diye düşünüyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçte herhangi bir afet yaşanmadan sezonumuzu tamamlarız. Hububat tarımı yapan çiftçilerimiz bayram sevinci yaşarken, maalesef meyve ve sebze üzerine üretim yapan çiftçilerimizin bayramları hüzne dönüştü diyebiliriz. İnşallah çok fazla bir zararı olmaz diye temenni ediyoruz" şeklinde konuştu.

"SİGORTA YAPILMASINI TAVSİYE EDİYORUZ"

Don olaylarına karşı tarım sigortası tavsiyesinde bulunan Kırkgöz, "Dona karşı çiftçilerimizin yapabileceği bir şey yok. Sadece TARSİM sigortalarını yaptırmaları gerekiyor. TARSİM böylesi dönemlerde çiftçilerin zararının bir kısmını en azından çiftçilere geri vererek tamamen zarar etmelerini de ortadan kaldırıyor. O yüzden TARSİM'i kesinlikle tavsiye ediyoruz. Tarım Bakanlığımızın da belirli destekleri var. Çiftçilerimizin böyle afetlerde kendilerini koruyabilmeleri için TARSİM'lerini kesin yaptırmaları gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Meyve ve sebze satan Mustafa Acar, "Havalar çok sert esiyor, ağaçlar üşür ve çiçekler dökülür. Geçen hafta sıcak olduğu için ağaçlar uyandı, şimdi donacak. Yapacağımız bir şey yok, Allah'tan geldi" dedi.

Bahçesinde meyve ağaçları bulunan Ramazan Sarıaltın da, "Geçen günlerde kısa kollularla gezdik. Şimdi ağaçlar çiçekler erken açınca kış da geri gelince herhalde meyve biraz pahalı yiyecek gibiyiz bu gidişle" dedi.

Mehmet Özçiğdem ise "Geçen haftalarda ceketleri çıkartıyorduk neredeyse, arabalarda klimaları açıyorduk. Ağaçlar üşür herhalde. Mart ayının ne yapacağını bilemeyiz. Bu yönden üreticiler için tehlikeli bir ay. Ne zaman sıcak ne zaman soğuk olacağı belli olmaz" diye konuştu.