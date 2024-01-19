KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Yayın Tarihi: 19 Ocak 2024 / 00:01

T.C.

KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2023/256 SATIŞ TAŞINMAZIN

GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın giderilmesi kararından dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/256 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Konya İl, Meram İlçe, KARAHÜYÜK Mahalle/Köy, 23588 Ada, 5 Parsel, Arsa nitelikli taşınmaz;...

Adresi : Karahüyük Mahallesi Sağlarönü Sokak Meram / KONYA

Yüzölçümü : 926 m2

Arsa Payı : Tam

İmar Durumu : 1/1000 ölçekli imar planında 2 Kat Ayrık Mesken Sahası içerisinde yer almaktadır.

Kıymeti : 2.600.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/02/2024 - 14:25

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Bitiş Tarih ve Saati : 06/03/2024 - 14:25 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/03/2024 - 14:25

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Bitiş Tarih ve Saati : 03/04/2024 - 14:25

2 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Konya İl, Meram İlçe, KARAHÜYÜK Mahalle/Köy, 27574 Ada, 15 Parsel, Tarla nitelikli taşınmaz;...

Adresi : Karahüyük Mahallesi Uluyol Mevkii Meram / KONYA

Yüzölçümü : 1.109,33 m2

Arsa Payı : Tam

İmar Durumu : 1/25000 ölçekli imar planında Tarım Alanları ?Sulama alanları ve Meram Özel Poje sahasında yer almaktadır.

Kıymeti : 1.000.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/02/2024 - 14:35

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Bitiş Tarih ve Saati : 06/03/2024 - 14:35 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/03/2024 - 14:35

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Bitiş Tarih ve Saati : 03/04/2024 - 14:35

3 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Konya İl, Meram İlçe, KARAHÜYÜK Mahalle/Köy, 27579 Ada, 6 Parsel, Tarla nitelikli taşınmaz; ...

Adresi : Karahüyük Mahallesi Koçaş Mevkii Meram / KONYA

Yüzölçümü : 2.391,05 m2

Arsa Payı : Tam

İmar Durumu :1/1000 ölçekli uygulama imar planında yol ve trafo sahasına 1/25000 ölçekli imar planında Konut dışı Kentsel Çalışma Alanı sahasında yer almaktadır. Kadastro parselidir.

Kıymeti : 3.500.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/02/2024 - 14:45

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Bitiş Tarih ve Saati : 06/03/2024 - 14:45 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/03/2024 - 14:45

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Bitiş Tarih ve Saati : 03/04/2024 - 14:45

4 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Konya İl, Meram İlçe, KARAHÜYÜK Mahalle/Köy, 27559 Ada, 54 Parsel, Tarla nitelikli taşınmaz;...

Adresi : Karahüyük Mahallesi Koçaş Yolu Mevkii Meram / KONYA

Yüzölçümü : 3.594,57 m2

Arsa Payı : Tam

İmar Durumu : 1/25000 ölçekli nazım imar planında Tarım alanı ve Meram özel Proje alanı sahasında yer almaktadır.

Kıymeti : 2.000.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/02/2024 - 14:55

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Bitiş Tarih ve Saati : 06/03/2024 - 14:55 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/03/2024 - 14:55

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Bitiş Tarih ve Saati : 03/04/2024 - 14:55

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.