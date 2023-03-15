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Metruk binada uyuşturucu kullanırken yakalandılar

Konya’da bulunan metruk bir binada, şüpheli kişiler uyuşturucu madde kullanırken yakalandılar. 

Haber Giriş: 15 Mart 2023 Çarşamba - 16:10
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Konya’da uyuşturucu operasyonu

Metruk binada uyuşturucu kullanırken yakalandılar
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İHA'nın haberine göre, Konya’nın Akşehir ilçesinde narkotik ekipleri, metruk binada 3 kişiyi uyuşturucu kullanırken yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, gençleri zehirlemek için uyuşturucu sevkiyatı ve sokak satıcılığı yapan şahıslarla ilgili yapılan her bir ihbarı titizlikle değerlendiriyor.

Çimenli Mahallesi Boğaz Sokakta bulunan metruk bir binada uyuşturucu madde kullanıldığı şeklinde yapılan bir ihbar üzerine narkotik ekibi, ikameti izlemeye aldı. İzlenen metruk binaya bir müddet sonra 3 şahsın girdiğinin görülmesi üzerine narkotik ekibi de metruk binaya girdi. Metruk binada uyuşturucu madde kullandığı görülen K.V., Ç.B. ve S.Ö. isimli 3 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerle birlikte 8 gram metamfetamin ile içi sıvı dolu 4 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Uyuşturucu madde ile uyuşturucu madde kullanma aparatlarına el konulurken gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında “uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak” suçundan işlem yapıldı.

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