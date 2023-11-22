Konya’daki kazada aynı aileden 4 kişi öldü

Konya’da otomobil il kamyonun çarpışması sonucu aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti.

KAYNAK: İHA
Konya’daki kazada aynı aileden 4 kişi öldü

Kaza, Akören - Yalıhüyük ilçesi yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Akören ilçesinden Yalıhüyük yönüne seyir halinde olan E.Ç. idaresindeki 42 AY 176 plakalı otomobil, M.E.A. yönetimindeki kamyonla çarpıştı.

Sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde bulunan Hasan Işıkgün, eşi Nur ve çocukları Gülbahar ile Fatma Işıkgün hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü E.Ç. ise yaralandı. Yaralı sürücü ambulansla Akören Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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