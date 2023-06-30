Konyaspor'dan 2 flaş transfer hamlesi: Kiprit ve Atınç Nukan

Konyaspor'da transfer çalışmaları sürüyor. Yeşil beyazlıların 2 transferi bitirmek üzere oldukları ortaya çıktı.

Konyaspor'dan 2 flaş transfer hamlesi: Kiprit ve Atınç Nukan

Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmeyi hedefleyen Konyaspor'un 2 transferi bitirmeye çalıştığı öğrenildi.

İç transferde Alejandro Pozuelo ve Marlos Moreno ile sözleşme uzatmak için görüşmelerini sürdüren yeşil beyazlıların dış transferde de bir santrfor, bir de stoper için girişimlerini sıklaştırdıkları belirtildi.

Konyaspor'un gündemindeki santrforun Almanya'nın Kaiserslautern takımında sözleşmesi sona eren Muhammed Kiprit olduğu ortaya çıktı. 23 yaşındaki oyuncudan ilk görüşmede olumlu yanıt alan yeşil beyazlıların pazarlıkları sürdürdüğü belirtildi.

Konyaspor'un gündemindeki stoperin ise Göztepe'de forma giyen Atınç Nukan olduğu öğrenildi. Göztepe ile bir yıllık daha sözleşmesi bulunan Atınç'ın kulübüyle anlaşmanın sağlanması halinde Konyaspor'da oynamak istediğini bildirdiği ifade edildi.

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