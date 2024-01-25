Köpeği torbaya koyup ölüme terk ettiler. Böyle vicdansızlık görülmedi.

Kaynak: İHA
Köpeği torbaya koyup ölüme terk ettiler. Böyle vicdansızlık görülmedi.
Diyarbakır’da ağzı bağlanmış bir torba içinde karayolu kenarında ölüme terk edilen köpek, bir vatandaşın fark etmesi sayesinde kurtarıldı.

Silvan'da tarihi Malabadi Köprüsü’ne gezmeye giden Adnan Ateş, dönüş yolunda Bitlis karayolunun 7. kilometresinde torba içerisine koyularak ölüme terk edilen köpeği fark etti. Köpeğin torba içerisinde çaresizce kıvrandığını gören Ateş, köpeği torbadan çıkararak doğaya salıverdi.

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Adnan Ateş, insanlık görevini yaptığını söyleyerek, “Silvan’ın tarihi köprüsü Malabadi’ye gezmeye gitmiştik. Dönüş yolunda ilçeye dönerken yol üstünde köpeği torbanın içerisinde gördük. Herhalde birileri onu torbaya koyup buralara atmıştı, kurtulmaya çalışıyordu. Durduk ve köpeği torbadan kurtardık. Kendisi de burada zaten teşekkür ediyor bize, yanımızdan ayrılmıyor. Köpeğe yardım ettik ama tabii merhamet yoksunu bazı insanlar herhalde onu bu torbaya koyup araziye bırakmış. Biz de insanlık görevimizi yaptık, mutluyuz” dedi.

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