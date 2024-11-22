Köpek sahiplenmek isteyen kişileri dolandıran zanlılar yakalandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Köpek sahiplenmek isteyen kişileri dolandıran zanlılar yakalandı

19 ilde 36 vatandaşı dolandırdıkları iddia edilen iki zanlı Bayburt polisinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan zanlılardan İ.A’nın 20 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı öğrenildi.

Sosyal medya üzerinden köpek almak isterken dolandırıldığını söyleyerek Bayburt Emniyet Müdürlüğüne müracaat eden mağdur vatandaşın ihbarını değerlendiren polis ekipleri, şüphelilerin sosyal medya üzerinden satılık köpek ilanı vererek aynı gün otobüs ile gönderme vaadinde bulundukları, mağdurlara kimlik fotoğrafı gibi belgeler göndererek güvenlerini kazandıktan sonra para göndermelerini sağladıkları, parayı aldıktan sonra vatandaşların telefonlarını engelleyerek dolandırıcılık olayını gerçekleştirdikleri bilgisine ulaştı.

Olayı gerçekleştirdiği tespit edilen İ.A. ve Ç.T. isimli şahıslar hakkında yapılan çalışmalar neticesinde şüpheli İ.A.'nın kesinleşmiş 20 yıl 8 ay hapis cezası ile arandığı, 6 yıldır polisten kaçtığı, Türkiye genelinde 19 ilde 36 vatandaşı dolandırdıkları, birçok vatandaşın da dolandırılmalarına rağmen müracaatta bulunmadığı öğrenildi.

Yapılan takip neticesinde olayı gerçekleştiren İ.A ve paraların gönderileceği hesap IBAN'larını temin eden Ç.T. isimli şahıslar düzenlenen operasyonla yakalandılar. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından mahkemeye sevk edildiler. Çıkarıldıkları mahkemede Ç.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, İ.A tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Köpek sahiplenmek isteyen kişileri dolandıran zanlılar yakalandı

Son Haberler
Döner, iskender ve hamburger için gramaj denetimi
Döner, iskender ve hamburger için gramaj denetimi
İsmail Saymaz'ı Halk TV'nin yaktığı ortaya çıktı
İsmail Saymaz'ı Halk TV'nin yaktığı ortaya çıktı
Malatya'da ağaç kovuğuna sıkışan köpek yavrusunu itfaiye kurtardı
Ağaç kovuğuna sıkışan köpek yavrusunu itfaiye böyle kurtardı
Icardi'den Wanda Nara’yı çıldırtan paylaşım! Küplere binip defalarca aradı
Icardi'den Wanda Nara’yı çıldırtan paylaşım! Küplere binip defalarca aradı
Kılıçdaroğlu'dan mahkemede çok sert açıklama: Hırsıza hırsız dediğim için karşınızdayım
Kılıçdaroğlu'dan mahkemede çok sert açıklama: Hırsıza hırsız dediğim için karşınızdayım