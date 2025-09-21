Köpekler Paddle Board’da: Gemiyatağı Koyu’nda deniz keyfi!

Güneşin ilk ışıklarıyla Jack Russell ırkı Mask, Yaman ve Sakız, sahipleriyle denizde keyif yaptı, görenleri hayran bıraktı. Evde uyumlu olan bu küçük dostlar, banyo sonrası havlularında kurulanırken, sahipleri denize girdiğinde şezlongda sakin sakin bekliyor.

"BİZ ONLARI ÇOK SEVİYORUZ"

Denize birlikte gittiklerini belirten Ahmet Cezmi Göbüt, “Sabahın erken saatlerinde birlikte yürüyüş, denizde serinleme, paddle board üzerinde birlikte dengede durma çabası sergiliyoruz. Bunlar bize, her an, yaşamın basit ama en değerli mutluluklarını hatırlatıyorlar. Onun için biz onları çok seviyoruz” dedi.