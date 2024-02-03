MedYapım’ın 'Kopuk' dizisinin ilk bölümü izleyicisiyle buluştu. FOX TV’de ekran yolculuğuna başlayan Kopuk Cumartesi akşamları yayınlanacak. Peki, Kopuk 2. bölüm ne zaman? Kopuk yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

KOPUK 2. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yönetmen koltuğunda Koray Kerimoğlu'nun oturduğu dizinin senaryosunu Deniz Karaoğlu, Fuat Mete, ve Özden Selim Karadana kaleme alıyor. Kaan Yıldırım, Biran Damla Yılmaz, Seray Kaya ve Sarp Akkaya gibi usta oyuncuların başrollerini paylaştığı Kopuk Cumartesi akşamları yayınlanmaya devam ediyor.

Kopuk dizisinin 2. bölüm fragmanı yayınlandı. Kopuk dizisinin yeni bölümü 3 Şubat Cumartesi yani bu akşam yayınlanacak.

KOPUK KONUSU NEDİR?

Ferhan karakteri, zenginlerin servetini alarak mahallesindeki ihtiyaç sahibi gençlere yardım eden bir dolandırıcı olarak tanıtılır. Ancak, bir beklenmedik ölüm haberiyle hayatı altüst olur. Ferhan, yaşadığı haksızlıklar karşısında kendi kimliğiyle mücadele edemeyeceğini fark eder ve Orhan kimliğine bürünür. Yeni kimliği altında, Ferhan, sevdiği kız Müjde'nin babasıyla mücadeleye girişir, ancak bu kez farklı bir isimle ve farklı bir direnişle.

Ferhan'ın hikayesi, adalet arayışında bir dönüşümü ve hayatta mücadele etmenin farklı yollarını keşfetmesini anlatır. Yeni kimliğiyle, Ferhan, haksızlıklara karşı durmayı ve sevdiklerini korumayı öğrenir. Bu dönüşüm, karakterin kendi içsel gücünü bulmasını ve yaşadığı olaylara farklı bir perspektiften bakmasını sağlar. Ferhan'ın, adaletin peşindeki bu yeni yolculuğu, izleyicilere güçlü bir direniş hikayesi ve karakter gelişimi sunar.