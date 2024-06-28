Koray Aydın istifa sonrası ilk kez konuştu

İYİ Parti kurucularından ve Ankara milletvekili Koray Aydın, partisinden istifa ettikten sonra ilk kez konuştu. Koray Aydın, hakkında parti kuracağı iddialara da yanıt verdi.



Bir parti kurma niyetinde olmadığını vurgulayan Aydın, “Hiçbir partiye de gitmeyi düşünmüyorum. Ancak siyasi hayatımda yön değiştirmedim. Ülkenin gidişatına karşı bir duruşum var. Bu nedenle kendi partimizden ayrıldık çünkü partinin yolundan saptığını düşündük. Şu anda da yanlışa ortak olmama kararı aldık" diye konuştu.

Parti içindeki istifaları kendisinin engellediğini dile getiren Aydın, istifaların yarın yeniden başlayacağını söyledi.



Aldığı karar sürecinde hiçbir milletvekilini aramadığını ifade eden Aydın, “Çünkü böyle bir dönemde bunu yapmak bana yakışmazdı. Müstakil olarak yola devam ettim. Şu anda bundan hiç kimseye haber vermedim, kimseyi katılmaya davet etmedim" dedi

"DERVİŞOĞLU İSTİFAYA YARIM SAAT KALA ARADI"



İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun kendisini istifasını açıklamadan yarım saat önce aradığını belirten Aydın, "Ama açmadım telefonu, görüşmedik. Kalmam için bir niyeti vardıysa bu beş gündür konuşuluyordu. Telefonu açmak için gerekçem kalmadı" ifadelerini kullandı.

"MERAL HANIM'DAN HİÇBİR TEKLİF YOK"

Aydın, konuşmasının devamında şunları söyledi:

"Çeyrek geçe benim korumamı aradı. Koruma beş dakika sonra beni buldu. Açıklamaya 40 dakika kalmış. Bu saatten sonra her tarafa gönderdiğimiz konuşma metnimiz varken, biz artık neyi konuşacağız? Daha önce gelmeliydi, daha önce konuşmalıydı. Dün partiden birini görevlendirmiş. Onlar gelip görüşmek istediklerini söylediler. Ben de o süre bitti dedim. Geri adım atmamız mümkün değil. İsteseydi onu çok önceden yapılabilirdi. Meral Hanım'dan hiçbir teklif yok. İYİ Parti defteri tümüyle kapandı. Partiye büyük bir kitle getiren insanlardan biriydim. Meral Hanım'ın peşinden koşup gelmedi. İYİ Parti defteri tümüyle kapandı."