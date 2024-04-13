Koray Aydın: Kim seçilirse diğerleri onun yanında olacak

İYİ Parti Genel Başkan Adayı Koray Aydın Gazeteci Saygı Öztürk’e kongre sürecini değerlendirdi.

Aydın, parti içinde bazı il başkanlarının ve milletvekillerinin kongrenin ertelenmesi için yaptığı girişimlerin siyaset ve toplumda güvenirliliğin ve ciddiyetin sarsacağını savundu.

"KİM KAZANIRSA KAZANSIN DEVAM EDECEĞİZ"

Aydın, diğer adaylar Mehmet Tolga Akalın ile Müsavat Dervişoğlu’yla ailecek görüştüklerini, kongreyi kim kazanırsa kazansın diğer adayların onun yanında olacağını söyledi.

"3 ARKADAŞIZ, AİLECEK GÖRÜŞÜRÜZ"

İYİ Parti’nin merkez parti olması için profesyonelce çalışma başlattıklarını kaydeden Aydın, “Bunlar genel olarak kökenden MHP’li değil başka yerden gelen arkadaşlarımız. Çalışmayı onlar yürütecek ben sevk ve idare üzerine bir düzen kuruyorum” ifadelerini kullandı.

MHP’YE GEÇECEK İDDİASI

İYİ Parti Genel Başkanı seçilmesi halinde, partinin anahtarını MHP’ye teslim edeceği iddiasına da Koray Aydın şöyle cevap verdi:

Hayret edici bir değerlendirme tarzı. Ben partinin içerisinde her taraftan insanı toplayan kişiyim. Ben il yönetimlerini oluştururken herkese rakam veriyorum; ‘Şu kadar ANAP’lı şu kadar MHP’li, şu kadar CHP’li adam alacaksınız’ diye. Onu planlayan, hayata sunan benim. Ben partinin izlediği yola da karşı çıktım ancak basına konuşmadım. Benim duruşum belli.