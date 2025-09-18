Koray Aydın "Resul Emrah Şahan" iddialarını yalanladı

Bağımsız Ankara Milletvekili Koray Aydın, "Şişli Belediye Başkanı Sayın Resul Emrah Şahan'dan şikayetçi olduğum ve şahsımdan rüşvet veya bağış istendiği iddiası da kesinlikle doğru değildir" dedi.

Aydın, tutuklu bulunan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan hakkındaki iddialara ilişkin sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yaptı.

Aydın, şu ifadeleri kullandı:

"Şişli Belediye Başkanı Sayın Resul Emrah Şahan’dan şikayetçi olduğum ve şahsımdan rüşvet veya bağış istendiği iddiası asla doğru değildir.

Bir süredir yazılı, görsel ve sosyal medyada, tutuklu bulunan Şişli Belediye Başkanı Sayın Resul Emrah Şahan’dan şikayetçi olduğum konuşulmakta ve hiçbir ilgimin ve bilgimin olmadığı bir rüşvet veya bağış iddiasında adım geçmektedir.

Resul Emrah Şahan

Hatta bir grup iş insanı ve siyasetçi ile birlikte ismim anılarak Sayın Resul Emrah Şahan’ın tutukluluğuna gerekçe yapılan bir dosyada açıkça şikayetçi olduğum iddia edilmektedir. Öncelikle ifade etmek isterim ki tanık ifadelerinde geçen ve haberlere konu olan beyanların hiçbiri gerçek değildir. Dolayısıyla Şişli Belediye Başkanı Sayın Resul Emrah Şahan'dan şikayetçi olduğum ve şahsımdan rüşvet veya bağış istendiği iddiası da kesinlikle doğru değildir.

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde seçmenimiz bir irade ortaya koymuş, bu milli irade Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarını ülkemizin pek çok yerinde görev başına getirmiştir. Ancak bu durum iktidar tarafından kendi varlıklarına yönelik bir tehdit olarak algılanmıştır. Akabinde ise toplum vicdanında ve benim de vicdanımda asla tatmin edici bir karşılık bulamayan, gizli tanık beyanlarına, sözde itirafçı ifadelerine ve tartışmalı delillere dayanarak verilen mahkeme kararlarıyla bugün 3’ü Büyükşehir Belediye Başkanı olmak üzere pek çok CHP’li belediye başkanı tutuklanmış, yerlerine ya kayyum atanmış ya da belediye başkanvekilleri seçilmiştir.

İstifa ettirilen ya da parti değiştirmek durumunda bırakılan bazı belediye başkanları ve belediye meclis üyeleri ile de sandıkta çıkan milli irade sakatlanmıştır. Ben bağımsız Ankara milletvekili olarak en başından beri bu sürece yönelik tavrımı TBMM’ye sunduğum soru önergemle, basın açıklamalarımla sosyal medya paylaşımlarımla açık ve net bir şekilde gösterdim. Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere tutukluları Silivri cezaevinde ziyaret ettim.

Bu tavrım, duruşum ve açıklamalarım ortadayken, hiç tanışmadığım ve hiçbir irtibatımın olmadığı Şişli Belediye Başkanı Sayın Resul Emrah Şahan hakkında verilen yeni tutuklama kararına dayanak teşkil etmek üzere şahsımın müşteki olarak zikredilmesini asla kabul etmiyorum.

Bu hususta avukatlarım gerekli takipleri yapmaktadırlar. İlgili iddiaların sahipleri hakkında da hukuki haklarımı kullanacağımı açık ve net bir şekilde ifade ediyorum.

Normal bir hukuk devletinde hiç kimse yargılanmadan muaf değildir. Hakkında suç iddiası olanlar da dahil hiç kimse bizi araştırmayın, soruşturmayın ve yargılamayın da demiyor. Masumiyet karinesine azami özen gösterilmeli, yargısız infazlardan kaçınılmalı, bilhassa sağlık sorunları bulunan tutuklular başta olmak üzere Belediye Başkanlarının tutuksuz yargılanması mutlaka temin edilmelidir.

Somut delillerle desteklenmeyen gizli tanık beyanlarıyla, itirafçı adı altında sunulan müfterilerin ifadeleriyle siyasetçilerin ve seçilmiş belediye başkanlarının tutuklanması, yıpratılması ve görevlerini yapamaz hale getirilmesi, Türkiye’de hukuk ve adalet sistemine olan inancı yerle bir etmekte, milli iradeye de büyük zarar vermektedir.

Temennim bir an önce bu iftira fırtınasını sona erdirecek iddianamelerin hazırlanması, yargılamaların yapılması ve adaletin tecelli etmesidir.

Seçilmiş belediye başkanlarının yeri hizmet koltuğudur, cezaevi hücreleri değil."