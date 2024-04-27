Koray Aydın: Seçimlerden çıkaracağımız ilk ders budur

İYİ Parti Kurultayı’nda üçüncü konuşmacı Koray Aydın oldu.



İYİ Parti Genel Başkan Adayı Koray Aydın'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"BU İKTİDAR VE UCUBE SİSTEM DIŞ POLİTİKAYI İÇ POLİTİKANIN MALZEMESİ YAPTI"

Bu iktidar ve ucube sistem ülkenin dış borcunu tam 500 milyara çıkarttı. Milleti yoksulluğa mahkum etti. Faiz sebep, enflasyon sonuç safsatasıyla milleti yoksulluğa mahkum etti.

Bu iktidar yandaşlarını zengin ederken milleti ucuz et kuyruğuna girmeye mahkum etti. Bu iktidar liyakati değil yandaşlığı önceleyerek gençlerin hayallerini çaldı. Gençlerimize giderlerse gitsinler dedi. Bu iktidar yüce dinimiz İslam'ı kirli siyasetine alet etti. Yanlış ekonomi politikalarını nas var nas diyerek perdelemeye çalıştı. Bu iktidar ve ucube sistem dış politikayı iç politikanın malzemesi yaptı. Kendi kolduğunu ülkenin kaderine tercih etti.

"'HUDUT NAMUSTUR' DİYEN GENÇLERİMİZİ TUTUKLATIRKEN TERÖRİST BAŞI APO'NUN POSTERLERİNİ SERBEST BIRAKTI"

Bu iktidar ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün yurtta barış dünyada barış ilkesinden uzaklaşarak ülkeyi bir sığınmacı kampına dönüştürdü. Bu iktidar sokaklarımızı huzursuz, geleceğimizi güvensiz kıldı. Namusumuz olan hudutlarımızı da kevgire döndürdü. Türk vatandaşlığını pazar malı gibi sattı. "Hudut namustur" diyen gençlerimizi tutuklatırken terörist başı Apo'nun posterlerini serbest bıraktı. Bu iktidarı Türk milletinin yakasından söküp atacağız.

Ne oldu da oyu yüzde 20'lerle anılan İYİ Parti yüzde 4'lere düştü? Toplumun sesine kulak tıkayarak siyaset yapılmaz, kısaca millete rağmen siyaset yapılmaz. Seçim sonuçlarından çıkartmamız gereken ilk ders budur. Genel başkanımız bu durumun farkındadır. Kendisinin aday olmaması demokratik bir olgunluktur. Sıra iyilerdedir. Sizleri sadece İYİ Parti'nin genel başkanını belirleyecek delegeler olarak değil, Türkiye'nin kuruluşundaki ruhu temsil eden kişiler olarak görüyorum.

Teknolojinin sunduğu imkanlardan faydalanarak sizlerin fikrine her an başvuracağız. Kritik politikalar belirlenmesinde sizin görüşünü alacağız. Asla ve asla size rağmen bir adım atmayacağız.

Teşkilat seyirci değildir.

İYİ Parti sayesinde ilk kez muhalefet iktidarı sandıkta yenilgiye uğrattı. İYİ Parti sayesinde ilk kez 2023 seçimlerinde muhalefet için bir iktidar fırsatı doğdu. Ama üzülerek ifade ederim ki binbir emek ve çabayla Türk milletine sunulan bu fırsat Altılı Masa süreci sonucunda heba edildi.

1 milyon üye hedefine yeniden ulaşacağız.

İYİ Parti milliyetçi, demokrat ve kalkınmacı kimliğiyle Türk milletine umut olmalıdır. Milliyetçilik ve demokrasi ikiz kardeştir.

Bizim milliyetçiliğimiz gönül rahatlığıyle harçlık veren babaların ve sofralarına ne koyacağını düşünmeyen annelerin milliyetçiliğidir. Milliyetçiliğimiz milli bir merkezi inşa etmek içindir. Farklı siyasi partilerde yer almış olan herkesin, siyasete ilk kez adımını atacak olan herkesin toplanma merkezi yeniden İYİ Parti olacaktır. Milletimizi nher kesimi ile kuracağımız bağ ile herkese bunu göstereceğiz. Hep birlikte yeniden "Söz milletindir" diyeceğiz.

"ATATÜRK'Ü HEDEF ALANLARIN KARŞISINDA DİMDİK DURACAĞIZ"

İyiler ve cesurlar hareketi olarak kendini tanımlayan bizler hürriyete aşık olan insanlarız. Antidemokratik düzenlemelere tahammül edemeyiz. Ne partimizde ne ülkemizde antidemokratik düzenlemeleri onaylarız. Antidemokratik olarak değerlendirilen tüm maddeler gözden geçirilecek ve yeniden düzenlenecektir.

Anayasanın ilk dört maddesi ve Türk milleti tanımı kırmızı çizgimizdir. Türklüğü ve ve Türkçeyi hedef alanların karşısında, Atatürk'ü hedef alanların karşısında dimdik duracağız. Millet tektir, adı da Türk'tür.

Önceliğimiz gençlerimizin ana kademede yer almasıdır ama güçlü bir gençlik kolları da olmazsa olmazdır. İYİ Parti güçlü bir gençlik kollarına yeniden sahip olacaktır. Siyasette nesil değişiminin önünü sonuna kadar açacağız. Bu kapılardan coşkuyla girecek liyakatli genç kardeşlerimiz herhangi birinin yakını oldukları için değil hak ettikleri için makam alacaklar.

"1 MİLYON ÜYE HEDEFİNE YENİDEN ULAŞACAĞIZ"

Teşkilat seyirci değildir.

İYİ Parti sayesinde ilk kez muhalefet iktidarı sandıkta yenilgiye uğrattı. İYİ Parti sayesinde ilk kez 2023 seçimlerinde muhalefet için bir iktidar fırsatı doğdu. Ama üzülerek ifade ederim ki binbir emek ve çabayla Türk milletine sunulan bu fırsat Altılı Masa süreci sonucunda heba edildi.

1 milyon üye hedefine yeniden ulaşacağız.

İYİ Parti milliyetçi, demokrat ve kalkınmacı kimliğiyle Türk milletine umut olmalıdır. Milliyetçilik ve demokrasi ikiz kardeştir.

Bizim milliyetçiliğimiz gönül rahatlığıyle harçlık veren babaların ve sofralarına ne koyacağını düşünmeyen annelerin milliyetçiliğidir. Milliyetçiliğimiz milli bir merkezi inşa etmek içindir. Farklı siyasi partilerde yer almış olan herkesin, siyasete ilk kez adımını atacak olan herkesin toplanma merkezi yeniden İYİ Parti olacaktır. Milletimizi nher kesimi ile kuracağımız bağ ile herkese bunu göstereceğiz. Hep birlikte yeniden "Söz milletindir" diyeceğiz.

"ANAYASANIN İLK DÖRT MADDESİ VE TÜRK MİLLETİ TANIMI KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR"

İyiler ve cesurlar hareketi olarak kendini tanımlayan bizler hürriyete aşık olan insanlarız. Antidemokratik düzenlemelere tahammül edemeyiz. Ne partimizde ne ülkemizde antidemokratik düzenlemeleri onaylarız. Antidemokratik olarak değerlendirilen tüm maddeler gözden geçirilecek ve yeniden düzenlenecektir.

Anayasanın ilk dört maddesi ve Türk milleti tanımı kırmızı çizgimizdir. Türklüğü ve ve Türkçeyi hedef alanların karşısında, Atatürk'ü hedef alanların karşısında dimdik duracağız. Millet tektir, adı da Türk'tür.

Önceliğimiz gençlerimizin ana kademede yer almasıdır ama güçlü bir gençlik kolları da olmazsa olmazdır. İYİ Parti güçlü bir gençlik kollarına yeniden sahip olacaktır. Siyasette nesil değişiminin önünü sonuna kadar açacağız. Bu kapılardan coşkuyla girecek liyakatli genç kardeşlerimiz herhangi birinin yakını oldukları için değil hak ettikleri için makam alacaklar.