Koray Aydın'dan 'beşli çete' cevabı

İYİ Parti'nin altılı masadan ayrılmasının ardından dikkat çeken bir iddia ortaya atılmış, İYİ Parti'nin önemli isimlerinden Koray Aydın'ın "beşli çete temsilcisi ile görüştüğü" iddia edilmişti.

O iddiaya Aydın şu yanıtı verdi:

"ALÇAKÇA İFTİRADIR VE GERÇEK DIŞIDIR"

"Karanlık odaklar tarafından, şahsımı ve İYİ Parti'yi karalamak amacıyla basın ve sosyal medyaya servis edilen 'Beşli Çete' temsilcisi ile görüştüğüm yönündeki iddialar, alçakça bir iftiradır ve gerçek dışıdır. Bu iftirayı atan ve yayanlar hakkında yargıda hesabı sorulacaktır."

"BEŞLİ ÇETEDEN MUTLAKA HESAP SORULACAKTIR"

'Beşli Çete' kavramını ilk kez ortaya atan ve Türk kamuoyuna mal eden İYİ Parti ve cesur liderimiz Sayın Meral Akşener'dir. Türk milleti emin olsun, İYİ Parti iktidarında "Beşli Çete"den, ülkemizin kaynaklarını yağmalayanlardan ve yolsuzluk yapanlardan mutlaka hesap sorulacaktır."