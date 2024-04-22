Koray Aydın’dan İstanbul çıkartması: Programına İYİ Parti’den kimler katıldı

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Koray Aydın’dan İstanbul çıkartması: Programına İYİ Parti’den kimler katıldı
İYİ Parti Genel Başkan Adayı Koray Aydın İstanbul delegeleriyle bir araya geldi.

Programda İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve 27. Dönem Erzurum Milletvekili Naci Cinisli, Genel İdare Kurulu Üyesi ve 27. Dönem İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu ile Kurucular Kurulu Üyesi ve önceki dönem İstanbul İl Başkanı Coşkun Yıldırım da birer konuşma yaparak Genel Başkanlık yarışında Koray Aydın’ı destekleyeceklerini açıkladı.

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Gördüğü yoğun ilgi ve destekten duyduğu memnuniyeti ifade eden Koray Aydın, İYİ Parti’yi bir aile sıcaklığında derleyip toparlamaya ve ortak akılla yöneteceklerini kaydetti.

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İYİ Parti’yi yeniden iktidar rotasına oturmak için seferberlik ilan edeceklerini kaydeden Koray Aydın, destek açıklayan parti yetkilileri ve Büyük Kurultay Delegelerine teşekkür etti.

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Toplantı salonunun tamamen dolu olduğu gözlemlenirken, programa katılan 100 civarında delegenin en 80’inin desteğinin Genel Başkan Adayı Koray Aydın’dan yana olduğu öğrenildi.

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