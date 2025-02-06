Koray Aydın'dan Ümit Özdağ'a destek ziyareti

Bağımsız Ankara Milletvekili Koray Aydın, Silivri Cezaevi'nde Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı ziyaret etti. Aydın X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Ümit Hoca'nın moralini ve mücadele azmini yerinde ve güçlü buldum. Adaletin tez zamanda tecelli etmesini ve Ümit Hocanın özgürlüğüne kavuşmasını temenni ediyorum. Siyasetçilere ve muhaliflere karşı yargıyı bir bastırma aracı haline getiren zihniyeti de şiddetle kınıyorum. Adalet herkese bir gün lazım olur" ifadelerini kullandı.

AYDIN: ADALET HERKESE BİR GÜN LAZIM OLUR

Geçtiğimiz günlerde tutuklanan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a destek ziyaretleri tüm hızıyla sürüyor. Özdağ'a bir destek ziyareti de Bağımsız Ankara Milletvekili Koray Aydın, ve CHP milletvekili Cemal Enginyurt'tan geldi. Koray Aydın, ziyaretin ardından X hesabı üzerinden paylaşımda bulundu. Aydın, şunları söyledi;

"Hukuksuz ve adaletsiz kararlarla tutuklanan Zafer Partisi Genel Başkanı Sayın Ümit Özdağ'ı Silivri Cezaevinde ziyaret ettim. Ardından cezaevi önünde adalet nöbeti tutan Zafer Partili dostlarımızla bir araya gelerek sohbet ettik. Ümit Hocanın moralini ve mücadele azmini yerinde ve güçlü buldum. Adaletin tez zamanda tecelli etmesini ve Ümit Hocanın özgürlüğüne kavuşmasını temenni ediyorum. Siyasetçilere ve muhaliflere karşı yargıyı bir bastırma aracı haline getiren zihniyeti de şiddetle kınıyorum. Adalet herkese bir gün lazım olur."

Hukuksuz ve adaletsiz kararlarla tutuklanan @zaferpartisi Genel Başkanı Sayın @umitozdag’ı Silivri Cezaevinde ziyaret ettim. Ardından cezaevi önünde adalet nöbeti tutan Zafer Partili dostlarımızla bir araya gelerek sohbet ettik. Ümit Hocanın moralini ve mücadele azmini yerinde ve… pic.twitter.com/m7Xo6Z7sTr — Koray Aydın (@korayaydintr) February 5, 2025

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’a, 19 Ocak'ta düzenlenen Zafer Partisi Antalya İl Başkanları İstişare toplantısındaki sözleri nedeniyle soruşturma başlatılmıştı.

Ardından Özdağ, ekipler tarafından gözaltına alınarak İstanbul’daki Fatih Vatan Emniyeti’ne getirilmişti. Özdağ, dün Çankaya Adliyesi’nde nöbetçi hakimliğe çıkarıldı.

Ümit Özdağ, "cumhurbaşkanına hakaret" sucundan beraat ederken, ‘Halkı kin ve düşmanlığı tahrik’ sucu gerekçesiyle çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanmış ve Ümit Özdağ Silivri Cezaevi’ne gönderilmişti.

Savcılık, Özdağ’ın 2020’den bu yana yaptığı 11 X paylaşımını tutuklama gerekçesi olarak gösterdi.

Tutuklama talebinde, Özdağ’ın mültecilerle ilgili paylaşımlarının resmi kurumlar tarafından yalanlandığı belirtildi. Ayrıca Temmuz 2024’te Kayseri’de meydana gelen ve 15 bin kişinin katıldığı protesto eylemlerinde 263 ikamet ve 166 araçta hasar oluştuğu, 25 emniyet ve itfaiye personelinin yaralandığı olayların şüphelisi olarak değerlendirdiği aktarıldı.