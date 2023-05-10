Koray Günter kararını verdi

Editör: Fatma Demirkaya

Galatasaray'da bir dönem forma giyen ve transferde adı zaman zaman Beşiktaş'la da anılan Koray Günter, kiralık olarak forma giydiği Sampdoria ile sezon sonunda vedalaşmaya hazırlanıyor.

İtalya Serie A'da Udinese'ye deplasmanda 2-0 yenilen Sampdoria, sezonun bitimine 4 hafta kala bir alt lige düştü.

İtalyan temsilcisinin Serie B'ye düşmesiyle Koray Günter'in bonservisini alma zorunluluğu bitti.

Türk stoper bu nedenle 1 Temmuz'dan itibaren yeniden Hellas Verona forması giyecek.

Koray'ın Verona ile olan sözleşmesi 2025 yılında bitiyor.