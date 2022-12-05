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Kuzey Kore'den yeni top atışı girişimi

Yonhap'ın Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'ndan aktardığına göre Kuzey Kore, Japon Denizi ve Sarı Deniz'e 130 topçu mermisi fırlattı.

Haber Giriş: 5 Aralık 2022 Pazartesi - 15:23
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Kore Yarımadası'nda gerilim: Kuzey Kore, 130 top mermisi fırlattı

Kuzey Kore'den yeni top atışı girişimi
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Ajans, Kuzey Kore'nin, 2018'de imzalanan sınır bölgelerindeki gerilimin azaltılmasına ilişkin Güney Kore ile Kuzey Kore arasındaki askeri anlaşmayı ihlal ettiğini bildirdi.

Güney Kore'nin, derhal Kuzey Kore'ye bir mektup göndererek, Koreler arası sınıra yakın bölgelerde tüm provokatif ve düşmanca faaliyetlerin durdurulmasını talep ettiği belirtildi.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, "Japon Denizi ve Sarı Deniz'deki tampon bölgelere yönelik topçu ateşi 2018 tarihli askeri anlaşmayı açıkça ihlal ediyor. Güney Kore ordusu ABD ile yakın işbirliği içinde ve herhangi bir gelişme için hazırlığını arttırıyor" açıklamasında bulundu.

Kuzey Kore'nin son topçu atışları, Seul, Washington ve Tokyo'nun geçen hafta koordineli bir şekilde Pyongyang'ın silah geliştirme programlarıyla bağlantılı kişi ve kurumlara karşı ek bağımsız yaptırımlar uygulaması sonrasında geldi.(AA)

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