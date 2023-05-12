Korkmayın gerçek sonuçlar Yeniçağ’da olacak. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir

YSK'nın açıklamasına göre, yurt içinde toplam 190 bin 736 sandıkta, 60 milyon 904 bin 499 kişi oy kullanabilecek.

Seçimlerde oy kullanma işlemleri saat 17.00’de sona erecek.

YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'e kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak.

Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek.

Tüm bu detaylar bir yana vatandaşın en çok kafasını karıştıran konu seçim güvenliği.

Daha önce seçimlerde yaşanan birçok tartışma seçim güvenliği konusunda tartışmalara neden olurken, 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimleri için nefesler tutuldu.

Daha önce trafolara kaçan kediler, derelerde bulunan oy pusulaları, mühürlü mühürsüz oy tartışmaları, çalınan oy iddiaları ve mühürlü basılmış pusulalar Türkiye’nin seçim gündeminde tartışmalara neden oldu. Seçim çuvallarına sahip çıkmak isteyen siyasilerin çuvalların üzerine yattığı görüntülere de sahne oldu Türkiye, seçim gecesi Yüksek Seçim Kurulu önünde yapılan açıklamalara da…

Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise seçim günü için 15 Temmuz vurgusu yaptı.

Tüm bunların gölgesinde vatandaş 14 Mayıs sabahı yeniden sandığa gidecek ve oyunu kullanacak.

YSK'nın seçim yasağının kalkmasının ardından Cumhurbaşkanı adaylarının ve partilerin oy oranları, il il ve ilçe ilçe 14 Mayıs 2023 seçim sonuçları karşılaştırmalı olarak Yeniçağ.com.tr’de olacak.