Korku tüneli her geçen gün çöküyor. Artvin'deki tünel tehlike saçıyor

Artvin’in Yusufeli ilçesinde inşa edilen ve Türkiye'nin birinci, dünyanın ise 5. en yüksek barajı olarak adlandırılan Yusufeli Barajı ve HES projesi sebebiyle ilçe merkezi ve 7 köy sular altında kalmıştı.

Yeni yerleşim yeri inşa edilirken, bu yeni bölgeye ulaşımı sağlayacak relokasyon yolları hizmete açıldı. Fakat bu yol güzergahında bulunan T14 Tüneli'nde kayma meydana geldiği öne sürüldü. Tünelin son 200 metresinde oluşan çatlaklar ve açılmalar araç sahiplerinin korkulu rüyası oldu.

T14 Tüneli, 2 bin 460 metre uzunluğunda ve bu kayma nedeniyle meydana gelen ciddi çatlaklar bulunuyor. Bu durum sebebiyle alternatif bir yol inşa edilmeye başlandı.

YETKİLİLER KAYMANIN OLDUĞUNU DOĞRULADI

Bölgede yaşayan Serhat İnce, T14 Tüneli'nin sular altında kalan eski yolun yeni yapılan versiyonu olduğunu ve tünelin son kısmında açılmaların meydana geldiğini ifade etti. Yetkililerin ölçümler yaptığını ve kaymanın olduğunu doğruladığını söyleyen İnce, yeni bir yol yapım çalışmasının başlatıldığını belirtti.

Yusufeli Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Fevzi Polat ise tünelde ciddi kayma ve çatlama yaşandığını ve bu durumun günlük hayatta birçok aracın bu tüneli kullanmak zorunda kalmasını riskli hale getirdiğini vurguladı. Polat, tünelin bir an önce onarılmasını talep etti.

2 bin 460 metre uzunluğundaki T14 Tüneli’nin son 200 metresinde çatlaklar ve açılmalar her geçen gün artmaya devam ediyor.

Bölgede yaşayan Kayhan Sazak, yolu sürekli kullandığını söyleyerek, “Bu yol tehlike arz ediyor. Bunu ilçede herkes biliyor, yetkililer de biliyor. Bu yol ilçenin can damarı, geçmek zorundayız. Hastamız olsun, en ufak bir şeyde bu yolumuzu kullanmamız gerekiyor. İlçenin tek bağlantı yolu. Biz kelle koltukta bu yoldan geçmek istemiyoruz. Bizim beklentimiz çalışmaların hızlandırılması" ifadelerini kullandı.