Koyun saymaya son

İşte uykusuzluğa bire bir iyi gelen o besinler...
GELİNCİK ÇİÇEĞİ
Balla karıştırılarak yapılan macun uykusuzluğa karşı
kullanılıyor.
KAVUN
Sinirleri yatıştırır, rahat uyku uyulmasına yarar sağlar.
KEDİ OTU
Uykusuzluğa birebir iyi geliyor.
MAYDANOZ
Yatmadan önce bir tutamı deliksiz uykuyu beraberinde getiriyor.
UYKUSUZLUĞA İYİ GELEN DİĞER BESİNLER
Mandalina
Armut
Marul
Turp
Nane
Semiz otu
Oğul otu
Portakal
Elma
Adaçayı
Anason tohumu
Ayçiçek yağı içilmez ama gargara olarak kullanıldığında uyku getiriyor.
İlgili Haberler