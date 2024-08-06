KPSS ortaöğretim geç başvuruları başladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
KPSS ortaöğretim geç başvuruları başladı

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ortaöğretim başvuruları 18-30 Temmuz tarihleri arasında alındı. Geç başvuru dönemi 6-7 Ağustos tarihlerinde başlayacak. Adayların merak ettiği bir diğer konu ise ortaöğretim KPSS geç başvuru ücretinin ne kadar olduğu belli oldu.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2024 sınav takviminde, ortaöğretim KPSS geç başvuru tarihleri de açıklandı. Takvime göre, KPSS ortaöğretim geç başvuru süreci 6 Ağustos’ta başlayacak ve 7 Ağustos’ta sona erecek.

GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ BELLİ OLDU

Geç başvuru ücreti, yüzde 50 artışla 525 TL olarak belirlendi.

KPSS ortaöğretim sınavı ise 15 Eylül 2024 tarihinde gerçekleştirilecek ve sonuçlar 4 Ekim’de açıklanacak.

Geç başvuru hakkı, ortaöğretim kurumlarından mezun olan veya sınav geçerlilik süresi içinde mezun olacak adaylar için geçerli olacak. Bu durum, sınavı kaçıran adaylar için önemli bir fırsat sunuyor.

Son Haberler
Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? 6 Ağustos 2024 döviz fiyatları Ekonomi
Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? 6 Ağustos 2024 döviz fiyatları
Suç makinası İstanbul’da yakalandı Gündem
Suç makinası İstanbul’da yakalandı
Scooter çetesi tehlike saçıyor Dünya
Scooter çetesi tehlike saçıyor
Filenin Sultanları Çin karşısında. 3. set oynanıyor Spor
Filenin Sultanları Çin karşısında. 3. set oynanıyor
Aynı iş yeri 17 günde 2 defa kurşunlandı Yaşam
Aynı iş yeri 17 günde 2 defa kurşunlandı
Uygun uçak bileti için 9 yöntem Yaşam
Uygun uçak bileti için 9 yöntem
Diyarbakır’da hortum Gündem
Diyarbakır’da hortum