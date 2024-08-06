KPSS ortaöğretim geç başvuruları başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2024 sınav takviminde, ortaöğretim KPSS geç başvuru tarihleri de açıklandı. Takvime göre, KPSS ortaöğretim geç başvuru süreci 6 Ağustos’ta başlayacak ve 7 Ağustos’ta sona erecek.
GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ BELLİ OLDU
Geç başvuru ücreti, yüzde 50 artışla 525 TL olarak belirlendi.
KPSS ortaöğretim sınavı ise 15 Eylül 2024 tarihinde gerçekleştirilecek ve sonuçlar 4 Ekim’de açıklanacak.
Geç başvuru hakkı, ortaöğretim kurumlarından mezun olan veya sınav geçerlilik süresi içinde mezun olacak adaylar için geçerli olacak. Bu durum, sınavı kaçıran adaylar için önemli bir fırsat sunuyor.