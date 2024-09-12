Kredi kartı düzenlemesi mobilya sektörünü vurdu! Senetle taksit dönemi geri dönüyor

Kredi kartı taksit sayılarının düşürülmesi mobilya sektörünü etkiledi. Sektör temsilcileri geçmişte yayın olarak uygulanan senetli satışların yeniden yaygınlaştığını belirtti.

Kredi kartı taksit sayılarının düşmesi sonrası mobilya sektöründe taksitli satış devri geldi.

Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) Başkanı Davut Karaçak, mobilya satışlarında düşürülen taksit sayılarının sektörü zor duruma soktuğunu belirtti.

Karaçak "Vatandaşlarımızın mevcut ekonomik şartlarda mobilya gibi yüksek fiyatlı ürünleri peşin ya da kısa vade ile alma şansı yok. Bu nedenle taksit sayısının düşürülmek bir yana yükseltilmesi gerekiyor. Enflasyonla hep birlikte mücadele edeceğiz ancak sadece üreticilerin mücadelesi çözüm olamaz. Sektörde kapanmalar ve konkordatoların başlıca sebeplerinden biri kredi kartlarında taksit sayılarının azaltılmasıdır" değerlendirmesini yaptı.

SENETLİ SATIŞLAR GERİ Mİ GELİYOR?

Konuyla ilgili açıklamasına devam eden Karaçak, “Kredi kartlarına getirilen sınırlamalar hem satıcıları hem de alıcıları yeni çözümler bulmaya itiyor. Bankacılık sisteminin bu kadar geliştiği bir ortamda tekrar senetli satışlara dönüş başladı. Üretici artık sattığı ürüne finansman sağlar hale gelerek bankaların rolünü üstlendi" dedi.

"KREDİ KARTI DÜZENLEMESİ SEKTÖRÜ CANLANDIRIR"

Senetli satışlar ile gayri resmi satışların da önünün açıldığını söyleyen Karaçak, "Özellikle faturasız satışların artmasından endişe ediyoruz. Bu orta ve uzun vadede haksız kazanca, devletimizin hem KDV hem de kurumlar vergisi gelirlerinde kayıp yaşamasına neden olabilir. Mevcut kararların tekrar gözden geçirilmesi ve kredi kartı taksitlerinde eski düzene geri dönülmesi sektörü yeniden canlandıracaktır" dedi.

"MOBİLYA İÇİN DE UZUN VADELİ İMKANLAR SUNULMALI"

Karaçak "Mobilya için hem bireysel hem de ticari kredi kartlarında 12 ay, 18 ay gibi taksit imkanlarının olması gerekiyor. Bu sebeple mobilya ayrı kategoride değerlendirilmeli. Nasıl ev, araba alırken daha yüksek taksit sayılarından bahsediyorsak mobilya için de uzun vadeli imkanlar sunulmalı” çağrısını yaptı.