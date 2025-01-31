Kremlin sözcüsü Peskov’dan Trump’a BRICS cevabı

Kaynak: AA
Kremlin sözcüsü Peskov’dan Trump’a BRICS cevabı

Kremlin Sözcüsü Peskov, BRICS ülkelerinin ortak para birimi oluşturma gündeminde olmadığını belirterek, Trump’ın açıklamalarını değerlendirdi. Ayrıca, BRICS’in yeni yatırım platformları oluşturma konusunda istişareler yaptığını vurguladı.

Peskov, başkent Moskova'da, ABD Başkanı Donald Trump'ın, BRICS ülkelerinin ortak para birimi oluşturması halinde bu ülkelere yüzde 100 tarife uygulanacağına ilişkin açıklamalarını gazetecilere değerlendirdi.

Trump'ın daha önce de benzer açıklamalar yaptığına işaret eden Peskov, "Bu yeni değil, seçilmiş başkanken de benzer şeyler söylemişti. Şimdi de eski tezini yineliyor." diye konuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu konuda daha önce açıklama yaptığını anımsatan Peskov, "BRICS'in gündeminde ortak para birimi oluşturmak yok. Daha önce de bu konu ele alınmadı." değerlendirmesini paylaştı.

Peskov, BRICS'in gündeminin farklı olduğunu vurgulayarak, "BRICS, üçüncü ülkelerde ortak yatırımlara, karşılıklı yatırımlara olanak sağlayacak yeni ortak yatırım platformları oluşturmayı istişare ediyor. Görünüşe göre uzmanların BRICS gündemini Trump'a daha ayrıntılı açıklaması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Washington'daki uçak kazasında hayatını kaybeden Rus vatandaşlarına ilişkin de konuşan Peskov, "Ne yazık ki gerçekten bir trajedi yaşandı. Rus vatandaşları da vardı. Diplomatlarımız, cenazelerin teslimi gibi işlerle ilgili tüm formaliteleri müzakere ediyorlar." dedi.

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